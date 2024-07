Debido a las frecuentes ausencias que ha tenido en su programa de espectáculos, Magaly Medina ha causado preocupación entre sus seguidores, quienes se preguntan qué está atravesando la conductora de televisión para que no esté al frente de las pantallas. Debido a esta situación, la popular ‘Urraca’ salió al frente para despejar los rumores y revelar que se encuentra enfrentando problemas de salud. A continuación, te contamos qué dijo la comunicadora.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE SALUD QUE ATRAVIESA MAGALY MEDINA?

A través de sus redes sociales, la periodista de espectáculos comentó que se encuentra tomando medicamentos para recuperarse de una fuerte infección en la garganta. Pero esto no fue todo, la comunicadora conversó con un medio local para compartir más detalles sobre su situación.

“Ya no tengo fiebre y los antibióticos están haciendo efecto”, comentó la conductora de “Magaly TV La Firme” para el diario Trome el pasado 3 de julio.

En esta línea, la popular ‘Urraca’ indicó que el estrés continuo derivado de su programa de televisión ha tenido un impacto negativo en su sistema inmunológico. Esta situación la ha vuelto más vulnerable a contraer enfermedades.

“Mi sistema inmunológico ha caído debido al estrés diario del programa, pero estoy guardando reposo y fuerzas para estar con mi público, pues hay mucho por comentar sobre lo que está pasando en el medio artístico”, acotó.

¿CUÁL ES EL NUEVO PROYECTO DE MAGALY MEDINA ALEJADA DE LA FARÁNDULA?

La presentadora de televisión recientemente ha empezado un podcast donde entrevistará a personas que no pertenecen al mundo de ‘Chollywood’. Sin lugar a dudas, se trata de un proyecto que busca alejarse de la farándula peruana.

En el más reciente episodio de su programa digital, la comunicadora dialogó con su hermana Mariela, con quien compartió aspectos íntimos sobre ella, como el hecho de que hubo un momento donde las críticas hacia su familia la afectaron emocionalmente, según recoge Infobae Perú.

“En algún momento tal vez me afectó que pensaran que ni mi familia me quería, cosa que no es así porque todo el mundo sabe. Creo que es visible que tengo una familia muy unida, ¿no?”, revela Magaly.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.