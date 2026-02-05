El avance de la delincuencia en países de América Latina, hoy resulta preocupante, y agrava una crisis que de alguna forma busca ser contrarrestada mediante la edificación de establecimientos de máxima seguridad. Al respecto, hoy llama la atención la operatividad de “modelo Bukele” que gobierno de dicha región pretende replicar a fin de luchar contra el crimen organizado, y terminar aislando a los criminales más peligrosos.

GOBIERNO DE AMÉRICA LATINA QUE BUSCA REPLICAR “MODELO BUKELE” PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO

La crisis de diversos gobiernos suele estar asociada a la criminalidad, y en este caso puntual el encarcelamiento de peligrosos delincuentes por parte de administración latinoamericana que busca replicar el controversial “modelo Bukele”.

Es así como hoy viene a llamar la atención la operatividad de prisión de máxima seguridad construida en Ecuador, y que desde las condiciones, infraestructura e instalaciones, revela semejanzas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La Cárcel del Encuentro se llama el centro penitenciario donde desde noviembre 2025 figuran recluidos los delincuentes más peligrosos del país que gobierna Daniel Noboa, y ubicándose en la región costera de Santa Elena, pretende albergar a más de 700 buscando neutralizar y erradicar a la narcodelincuencia.

“Con una inversión de USD 52 millones, el centro contará con módulos de máxima seguridad para el alojamiento de cerca de 800 personas privadas de la libertad (PPL) de alto perfil de peligrosidad o que presentan un alto riesgo de fuga”, refería el gobierno de Ecuador a fines de junio de 2024, y a partir de inicio de construcción de dicha prisión cuya semejanza con el CECOT salvadoreño llama la atención marcando "uno de los hitos más importantes en nuestra lucha en contra del terrorismo y las mafias que se enquistaron impunemente en nuestro país durante décadas“.

ESTAS SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA MEGACÁRCEL ECUATORIANA QUE BUSCA REPLICAR EL “MODELO BUKELE”

06 torres de vigilancia (9,5 metros de altura cada una)

01 muralla de nueve metros

06 metros de concreto

03 metros de malla inescalable

Módulos de máxima seguridad

Área de estacionamientos

Cocina, lavandería, armería

Plataforma de Gestión Integral para el Centro de Prevención de Libertad:

- Pase de lista biométrico de los presos basado en el iris, un sistema automatizado para asegurar la precisión y eficiencia.

- Registro de visitas.

- Utilización de tecnología biométrica y dispositivos de alta seguridad para controlar el acceso de personal y visitas, limitado por áreas, y con un registro en tiempo real para el monitoreo.

- Monitorización en tiempo real para mejorar la seguridad y la gestión del personal.

Fuente: Gobierno de Ecuador