La visita apostólica del papa León XIV al Perú llegará a su momento más esperado este lunes 16 de noviembre, cuando el pontífice presida una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. Ante la llegada de miles de ciudadanos que permanecerán varias horas en el recinto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer el pronóstico del tiempo para esta fecha y advirtió sobre temperaturas que podrían incrementar la sensación de calor durante la ceremonia religiosa.

¿Qué temperatura se registrará durante la misa del papa León XIV en Las Palmas?

De acuerdo con la información proporcionada por el Senamhi, Santiago de Surco registrará este lunes una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 24 °C. Estas condiciones estarán acompañadas de periodos de brillo solar y nubosidad, por lo que los asistentes deberán prepararse para una jornada con temperaturas propias de un día caluroso.

La ingeniera Shearmely Florez, especialista del organismo meteorológico, explicó que los valores más elevados podrían presentarse alrededor del mediodía. Además, advirtió que la sensación térmica podría alcanzar los 32 °C, un factor importante si se considera la concentración de una multitud en un mismo espacio y la permanencia prolongada de los asistentes al aire libre.

En cuanto a las condiciones del cielo, el pronóstico contempla cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. Para las horas de la noche se espera una mayor presencia de nubosidad. Por ello, quienes lleguen desde la madrugada deberán considerar que las condiciones pueden cambiar conforme avance el día.

¿Lloverá durante la última misa del papa León XIV en Perú?

Una de las principales interrogantes de quienes acudirán a Las Palmas está relacionada con la posibilidad de que se presenten lloviznas durante la ceremonia. Al respecto, la especialista del Senamhi descartó la presencia de precipitaciones como escenario previsto para esta jornada y precisó que la atención meteorológica está centrada principalmente en el incremento de las temperaturas.

Esta información resulta especialmente relevante para los fieles que comenzaron a trasladarse desde la noche del domingo 15 de noviembre y durante las primeras horas del lunes. Aunque no se espera lluvia, las personas deberán estar preparadas para permanecer durante varias horas en el recinto, considerando las variaciones de temperatura entre la madrugada y el mediodía.

¿A qué hora será la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas?

La celebración eucarística está programada para las 10:30 a. m. de este lunes 16 de noviembre. El encuentro religioso representa la última gran actividad pública del papa León XIV durante su visita apostólica al Perú, antes de continuar con su itinerario de regreso al Vaticano.

La organización prevé la asistencia de aproximadamente 1 millón 200 mil personas, por lo que se habilitaron diferentes accesos y se establecieron medidas para facilitar el ingreso de los ciudadanos. Asimismo, el recorrido del pontífice en el papamóvil permitirá que los asistentes ubicados en distintos sectores del recinto tengan la oportunidad de verlo de cerca.

¿Qué recomendaciones da Senamhi para protegerse del calor durante la misa?

Ante las temperaturas previstas, una de las principales recomendaciones es utilizar ropa ligera, preferentemente de colores claros, que permita una mejor ventilación. También es conveniente llevar calzado cómodo, debido a que muchos asistentes deberán caminar distancias considerables y permanecer de pie durante parte de la jornada.

Otra medida importante es mantener una hidratación adecuada. Las personas que acudan con niños, adultos mayores o familiares con movilidad reducida deben prestar especial atención a su bienestar y evitar que permanezcan expuestos al calor durante periodos prolongados. Llevar agua y consumirla regularmente ayudará a prevenir molestias relacionadas con las altas temperaturas.

¿Cómo consultar el pronóstico oficial del Senamhi para la visita del papa?

Para facilitar el acceso a la información meteorológica, el Senamhi habilitó una sección especial denominada «Pronóstico del Senamhi: Papa León XIV en Perú». Esta herramienta reúne información sobre las condiciones climáticas de las ciudades consideradas en el recorrido del pontífice, entre ellas Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Los ciudadanos pueden ingresar al Observatorio del Tiempo, Agua y Clima del Senamhi para revisar las previsiones meteorológicas. También pueden utilizar la aplicación Senamhi Perú Móvil, disponible para dispositivos móviles. Ambas alternativas permiten consultar información actualizada, temperaturas previstas, radiación ultravioleta y avisos meteorológicos.

De esta manera, quienes participen en la última misa del papa León XIV en territorio peruano podrán organizar mejor su jornada y tomar las precauciones necesarias. Aunque el pronóstico no contempla lluvias para este lunes, el calor y la sensación térmica de hasta 32 °C serán factores importantes que deberán considerar los asistentes a la multitudinaria celebración en Las Palmas.