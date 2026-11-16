El papa León XIV durante su visita apostólica al Perú. La última misa del pontífice se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. (Captura YouTube: El Comercio)
El papa León XIV durante su visita apostólica al Perú. La última misa del pontífice se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. (Captura YouTube: El Comercio)
Por Redacción EC

La visita apostólica del papa León XIV al Perú llegará a su momento más esperado este lunes 16 de noviembre, cuando el pontífice presida una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. Ante la llegada de miles de ciudadanos que permanecerán varias horas en el recinto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer el pronóstico del tiempo para esta fecha y advirtió sobre temperaturas que podrían incrementar la sensación de calor durante la ceremonia religiosa.

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