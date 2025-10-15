Un hecho fuera de lo común se registró en un colegio de Lima Sur y ha causado admiración en el ámbito educativo. Todos los alumnos de un mismo salón consiguieron ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tras meses de intensa preparación y sacrificio académico.

El grupo de jóvenes, conformado por 23 estudiantes de quinto de secundaria, logró asegurar una vacante en distintas especialidades, entre ellas carreras de alta demanda como Ingeniería Biomédica, Matemática y Computación Científica. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL COLEGIO QUE LOGRÓ QUE TODO UN SALÓN INGRESE A LA UNMSM?

Se trata del colegio Annie’s School, que está ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), en Lima Sur. La institución se ha ganado reconocimiento por su enfoque académico riguroso y su preparación dirigida a los exámenes de admisión. Ahora es noticia por lograr que todos los integrantes de un mismo aula ingresaran a la universidad más antigua de América.

¿CUÁNTOS ESTUDIANTES LOGRARON INGRESAR Y A QUÉ CARRERAS POSTULARON?

En total, 23 jóvenes, de entre 15 y 17 años, consiguieron una vacante en la UNMSM. El grupo estuvo compuesto por 10 mujeres y 13 hombres, quienes alcanzaron el ingreso en 15 carreras distintas, entre ellas:

Ingeniería Agroindustrial

Investigación Operativa

Gestión Tributaria

Geografía

Matemática

Ingeniería de las Aguas

Ingeniería Textil

Ingeniería Mecánica de Fluidos

Ingeniería Biomédica

Estadística

Ingeniería Nuclear

Presupuesto y Finanzas Públicas

Conservación y Restauración

Química

Computación Científica

¿QUIÉNES DESTACARON ENTRE LOS INGRESANTES?

Entre los casos más sobresalientes se encuentran Aldahir Aramburú y Brayan Huamaní, quienes alcanzaron el primer puesto en sus respectivas especialidades: Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Nuclear. Esta última carrera fue inaugurada en 2025, y San Marcos es actualmente la única universidad del país que la imparte.

¿CÓMO SE PREPARARON LOS ESCOLARES PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD?

Los alumnos comenzaron su preparación en enero de 2025, combinando sus clases escolares con largas jornadas de estudio que llegaban hasta las 12 horas diarias. Mientras su horario regular era de 7 a.m. a 3 p.m., sus sesiones preuniversitarias se extendían hasta las 7 de la noche, según informa el diario La República.

La directora del colegio, Ana Juscamayta Meza, explicó que el compromiso de los estudiantes fue determinante. “Desde el verano se han preparado. En enero y febrero tuvieron sus interdiarios y en marzo empezamos con más fuerza. Los chicos de selección son justamente los que quieren ingresar y ellos asisten”, afirmó.

¿QUÉ ESTRATEGIA APLICA EL COLEGIO PARA LOGRAR ESTOS RESULTADOS?

Según la directora Juscamayta, el Annie’s School evalúa el rendimiento académico de sus alumnos desde el primer año de secundaria. Aquellos que demuestran alto desempeño son seleccionados para integrar un programa especial de preparación universitaria, con refuerzo continuo y participación en el ciclo de verano. El trabajo en equipo y la disciplina fueron, según la directora, las claves del éxito.

¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida por sus siglas UNMSM, es el centro de enseñanza superior más antiguo del Perú, además de que es reconocida como la universidad más antigua de América, por lo que figura en documentos y publicaciones oficiales como “Universidad del Perú, Decana de América”.

Esta institución pública ubicada en la ciudad de Lima es considerada como la institución peruana de educación superior más importante y representativa por su “tradición, prestigio, calidad y selectividad”, siendo además reconocida como la institución de mayor producción científica del Perú.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha posicionado en el primer lugar a nivel nacional en determinadas ediciones de diversas clasificaciones de universidades, tales como en el primer Ranking Universitario del Perú elaborado por Asamblea Nacional de Rectores del Perú bajo el auspicio de la UNESCO en 2006.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es referida muchas veces como un reflejo del Perú por manifestar los avances y limitaciones que eventualmente tiene el país, además de la valorada diversidad, preparación y activismo de su alumnado.