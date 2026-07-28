Por Redacción EC

Con la llegada de las Fiestas Patrias, miles de peruanos colocan la bandera en viviendas, comercios e instituciones como muestra de respeto y orgullo por el aniversario de la Independencia. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes durante estas fechas es si todos los símbolos rojiblancos son iguales. Aunque suelen confundirse, la bandera, el pabellón y el estandarte nacional cumplen funciones distintas y su uso está regulado por la legislación peruana. Conocer sus diferencias permite rendir homenaje al país de manera correcta y evitar el uso inadecuado de los símbolos patrios.