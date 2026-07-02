Conoce la historia de la fórmula matemática que adelantó a tres campeones del mundo consecutivos y por qué su arriesgado pronóstico para la final de este torneo terminó fallando. (Foto: X / Gemini)
Conoce la historia de la fórmula matemática que adelantó a tres campeones del mundo consecutivos y por qué su arriesgado pronóstico para la final de este torneo terminó fallando. (Foto: X / Gemini)
Por Paolo Valdivia

El fútbol y la ciencia de datos han vuelto a cruzarse en el camino de la Copa del Mundo. Durante años, los aficionados y analistas han buscado la fórmula perfecta para predecir al ganador del torneo más importante del planeta. Entre tantos algoritmos e inteligencias artificiales, el modelo diseñado por el estratega de inversiones alemán Joachim Klement logró lo que parecía imposible: adelantar con precisión matemática a tres campeones mundiales consecutivos.

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