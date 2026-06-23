La selección de Noruega logró un triunfo dorado en la Copa del Mundo 2026 al derrotar por 3-2 al combinado de Irak. En un encuentro lleno de emociones, goles y constante ida y vuelta, los ‘Vikingos’ demostraron su jerarquía en los momentos clave para llevarse los tres puntos. Con este resultado, el equipo europeo sella de manera matemática su clasificación a los 16avos de final del certamen, desatando la euforia de los miles de fanáticos que se dieron cita en el estadio.

El tierno beso de Ståle Solbakken: El momento más viral del Mundial 2026

Más allá de la intensa batalla en el terreno de juego, las miradas del mundo entero se las llevó el estratega noruego Ståle Solbakken. Inmediatamente después del pitazo final, embargado por la emoción de la clasificación, el entrenador no dudó en romper el protocolo y subió decididamente a las gradas.

¡EL DT DE NORUEGA CELEBRÓ LA CLASIFICACIÓN CON UN BESO QUE RECORRE EL MUNDO! Solbakke se metió en la platea luego del silbatazo final y fue como loco a buscar a su mujer.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/KmsJYRpUBL — SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2026

Allí, en medio de los cánticos y la celebración de la hinchada nórdica, Solbakken protagonizó un tierno pero efusivo beso con su pareja. La espontánea y romántica escena fue captada por las cámaras de transmisión y rápidamente se volvió tendencia global en las redes sociales, siendo calificada por muchos como una de las postales más humanas y conmovedoras de lo que va de la cita mundialista.

¿Qué sigue para Noruega? El liderato del grupo se define ante Francia

Con la tranquilidad de tener el pase asegurado a los 16avos de final, el cuerpo técnico de Noruega ya empieza a planificar el cierre de la fase de grupos. Los dirigidos por Solbakken deberán prepararse para un desafío de altísimo calibre cuando enfrenten a la poderosa selección de Francia en la última jornada.

Este duelo directo no solo será una prueba de fuego para medir el verdadero nivel de los ‘Vikingos’ de cara a las llaves de eliminación directa, sino que también definirá las posiciones finales del grupo y el camino que tomará cada escuadra en la siguiente ronda del torneo.