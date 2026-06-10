El Mundial 2026 no solo será histórico por su formato expandido de 48 selecciones y sus tres sedes norteamericanas, sino también por implementar uno de los cambios reglamentarios más drásticos de la era moderna. La FIFA, en conjunto con la IFAB (International Football Association Board), ha oficializado severas modificaciones en las directrices de la tarjeta roja, enfocándose de manera estricta en la disciplina, el respeto mutuo y la erradicación total de conductas inapropiadas en el terreno de juego.

Estas nuevas normativas prometen transformar la dinámica de los partidos y el comportamiento de los futbolistas de cara a la máxima cita mundialista. A continuación, te detallamos cuáles son estas reglas y cómo afectarán el desarrollo del torneo.

Nuevas reglas de la tarjeta roja en el Mundial 2026: Tolerancia cero a la indisciplina

El fútbol de alta competencia exige una evolución constante, no solo a nivel táctico y físico, sino también en el plano de la ética y el juego limpio. Pensando en el bienestar del espectáculo, la IFAB aprobó por unanimidad una serie de ajustes normativos orientados a proteger la integridad moral de los futbolistas y a blindar por completo la autoridad de los árbitros principales.

El objetivo primordial de la FIFA es evitar situaciones polémicas que empañen el desarrollo de los partidos en el Mundial 2026. Para lograrlo, los jueces contarán con la facultad de aplicar sanciones inmediatas y rigurosas, eliminando las zonas grises del reglamento que solían ser aprovechadas por los jugadores para desestabilizar los encuentros.

Prohibición de confrontaciones con la boca tapada: Expulsión directa

Una de las medidas más revolucionarias, y que sin duda generará mayor debate en las mesas de análisis, tiene que ver con los gestos corporales durante las discusiones en el campo. A partir del Mundial 2026, los jugadores que se cubran la boca con una mano, un brazo o la propia camiseta en medio de una situación de confrontación directa con un oponente podrán ser sancionados de inmediato con una tarjeta roja.

Esta drástica norma fue ratificada tras analizar múltiples incidentes internacionales donde los futbolistas aprovechaban la imposibilidad de lectura labial por parte de las cámaras de televisión y los jueces de línea para emitir insultos de extrema gravedad. Pierluigi Collina, actual presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, fue categórico al elogiar esta iniciativa que busca un fútbol mucho más transparente y limpio.

“Si la conversación es amistosa, pueden seguir haciéndola sin ningún problema. Cuando la conversación es de confrontación, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, posiblemente, y la sanción es la tarjeta roja”, explicó de forma contundente Pierluigi Collina.

El caso Gianluca Prestianni y Vinicius Jr. como detonante normativo

El origen de esta estricta sanción se remonta a un polémico y desafortunado cruce ocurrido en febrero durante un partido de la Liga de Campeones de la UEFA. En dicho encuentro, se produjo un fuerte altercado entre el extremo argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, y el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr. Durante la tensa discusión, los insultos emitidos de forma oculta por el jugador del equipo portugués generaron un escándalo a nivel internacional.

Posteriormente, la UEFA intervino de oficio basándose en los reportes y sancionó a Gianluca Prestianni con una suspensión de seis partidos tras comprobarse una conducta homófoba e inapropiada. Este hecho marcó un precedente ineludible en el entorno del fútbol moderno, empujando a la IFAB a legislar de emergencia durante el mes de abril para erradicar por completo las conductas discriminatorias ocultas bajo la complicidad de una mano sobre la boca.

Sanciones drásticas por abandonar el campo de juego como protesta

Otro de los pilares de la nueva normativa de la FIFA ataca directamente los intentos de boicot o los llamados “plantones” dentro de los estadios. La IFAB determinó que, bajo la estricta discreción de la organización de cada torneo, los árbitros principales tendrán la facultad de sancionar con tarjeta roja directa a cualquier futbolista que decida abandonar deliberadamente el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión arbitral.

UEFA designó un inspector disciplinario tras la denuncia del brasileño de Real Madrid, quien acusó a Gianluca Prestianni de proferir comentarios discriminatorios durante el partido disputado en Lisboa. / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Lo llamativo de esta nueva regla es que no se limita únicamente a los once futbolistas que se encuentren compitiendo en el césped. La ley se extiende de igual manera a todos los integrantes del cuerpo técnico, incluidos directores técnicos, asistentes, preparadores físicos y delegados de campo. Si un entrenador insta, sugiere o le ordena directamente a su escuadra retirarse hacia los vestuarios para interrumpir el desarrollo del compromiso, recibirá la tarjeta roja de forma inmediata.

Consecuencias colectivas: Derrota automática del equipo

Más allá de las severas suspensiones individuales que recibirán los infractores (tanto jugadores como entrenadores), la FIFA busca blindar por completo la continuidad y el éxito logístico de los partidos del Mundial 2026 mediante castigos colectivos sin precedentes históricos:

Pérdida de puntos inmediata: En primera instancia, se declarará la derrota automática y por retiro del equipo que provoque la suspensión definitiva del encuentro debido a estas protestas.

En primera instancia, se declarará la derrota automática y por retiro del equipo que provoque la suspensión definitiva del encuentro debido a estas protestas. Sanciones económicas y administrativas: Las federaciones de fútbol involucradas afrontarán multas severas y posibles reducciones de puntos adicionales en torneos posteriores organizados por la confederación o la FIFA.

Las federaciones de fútbol involucradas afrontarán multas severas y posibles reducciones de puntos adicionales en torneos posteriores organizados por la confederación o la FIFA. Protección del cronograma global: Con este blindaje normativo, la FIFA garantiza que ningún capricho o disconformidad arbitral logre alterar la transmisión televisiva ni la multimillonaria logística de la Copa del Mundo.

Con este robusto conjunto de reformas estructurales, la FIFA y la IFAB pretenden enviar un mensaje claro a todo el planeta fútbol antes de que ruede el balón en Norteamérica: el respeto al rival, la transparencia comunicativa y la sumisión absoluta a la autoridad del colegiado son valores innegociables que regirán de principio a fin en el Mundial 2026.