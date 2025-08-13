El glamour de Georgina Rodríguez y los récords individuales de Cristiano Ronaldo cambiaron de rumbo para instalarse en un país con costumbres totalmente diferentes, pero con el poder adquisitivo suficiente como para recibir a una de las familias más afamadas del mundo. A propósito de la mediática pareja, y tras algunos años viviendo en Arabia Saudita, hoy genera repercusión una publicación realizada por la empresaria originaria de Argentina, quien en relación a la edad, mantiene ciertas diferencias con el vigente astro portugués.

La vida entorno al futbolista del Al-Nassr junto a la también modelo e hijos, llama la atención de manera constante, y sobre todo cuando comparten con su comunidad de seguidores, imágenes como aquella protagonizada por millonaria joya a través de la cual ella da a conocer su compromiso rumbo al altar.

Tras la publicación de fotografía donde se muestra anillo mediante redes sociales, diversa información ha empezado a darse a conocer sobre la pareja que conforman Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, y uno de los datos brindados tiene que ver con la diferencia de edad existente entre ambos.

El nacido en la isla portuguesa de Madeira, hoy tiene 40 años luego de celebrarlo el pasado 5 de febrero, mientras la empresaria originaria de Buenos Aires, Argentina, es del 27 de enero de 1994, y por ende actualmente está próxima a cumplir los 32.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo llevan 9 años de relación, y hoy ella anuncia el compromiso que los llevará al altar por primera vez. (Fuente: REUTERS)

A pesar de la casi década que se llevan en cuanto a edad se refiere, la mediática y afamada pareja ha logrado consolidarse como una relación sentimental que tras el “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” compartido por Georgina Rodríguez mostrando anillo de compromiso, pasará a refrendarse con la celebración de matrimonio mientras gozan de lujos y comodidades viviendo sobre territorio saudí.

ASÍ ES LA ESPECTACULAR CASA QUE HABITAN CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ E HIJOS EN ARABIA SAUDITA

A fines de 2022, y en medio de la controversia generada entorno a su salida del Manchester United, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo tras decidir dejar Europa y fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudita, país con un poder adquisitivo capaz de tentar al mismísimo goleador mundial, y a una Georgina Rodríguez que lo sigue a todos lados para constituir un hogar con casa amplia, espectacularidad y lujos propios de megaestrella como lo es él.

Mediante el uso de redes sociales, tanto la prensa como los seguidores del astro portugués nacido hace 40 años, hoy pueden apreciar a detalle cada paso que da la familia conformada por el luso y la modelo nacida en Argentina, y actualmente imágenes sobre la mansión donde viven junto a sus 5 hijos desde el mes de febrero de 2023.

De acuerdo a las imágenes publicadas y recogidas en exclusiva por la Revista El Mueble, la mansión donde viven Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ofrece ambientes sofisticados con áreas verdes, ventanales enormes de vidrio, palmeras gigantes, y un predominante color blanco.

Asimismo, y si bien el interior ha sido poco difundido, el hogar árabe de ambas celebridades muestra una sala amplia con techo alto que figura decorada gracias a una lámpara colgante de cristales, y suficiente espacio como para que los menores hijos de la afamada pareja puedan desarrollar diversas actividades recreativas.

Según la perspectiva y análisis vertido por El Mueble, cada detalle de la mansión está compuesta por una decoración minimalista, cuyos sofás grisáceos adornan la fachada, mientras unas camas de estilo balinés bordean la piscina de grandes dimensiones.

Cabe resaltar, que Cristian Ronaldo, Georgina Rodríguez e hijos, también, gozan de una sala de cine privada para ver películas en familia, y además un cobertizo donde almacenan sus coches de lujo, entre otras excentricidades ubicadas dentro de predio valorizado en 12 millones de euros aproximados.