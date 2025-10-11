El catálogo de Netflix ha recibido una sorpresa que nadie esperaba: una trilogía de superhéroes y culto de finales de los 90 y principios de los 2000 ha regresado con fuerza, conquistando a viejos y nuevos espectadores. Su impacto ha sido tal que sus tres entregas se ubican simultáneamente entre las más vistas en España, recordando a los fans por qué este personaje marcó una época en el cine de acción. A continuación, te contamos de qué saga se trata.

¿QUÉ TRILOGÍA ESTÁ ARRASANDO EN NETFLIX?

Se trata de la trilogía original de ‘Blade’, protagonizada por Wesley Snipes en el papel de Eric Brooks, un cazador de vampiros mitad humano y mitad inmortal.

La saga, estrenada entre 1998 y 2004, volvió a la plataforma de streaming hace pocos días y ha conseguido un inesperado éxito, con sus tres películas posicionadas al mismo tiempo entre las más vistas. Incluso la tercera entrega, ‘Blade: Trinity’, que en su momento recibió críticas negativas, se encuentra por encima de la segunda parte en el ranking, según datos de Flixpatrol.

Este resurgir demuestra que los clásicos del género pueden seguir cautivando a las nuevas audiencias, a pesar del paso del tiempo.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE BLADE?

La trilogía sigue a Eric Brooks, conocido como Blade, un hombre nacido con los poderes de los vampiros, pero sin sus debilidades mortales. Su misión es proteger a la humanidad de las criaturas de la noche mientras libra una lucha interna contra su propia naturaleza híbrida.

1. Blade (1998): el héroe enfrenta a Deacon Frost, un vampiro rebelde que busca invocar a La Magra, el dios de la sangre, para que los vampiros puedan caminar bajo el sol y dominar el mundo. Con la ayuda de la doctora Karen Jenson y su mentor Abraham Whistler, Blade intenta detener el apocalipsis que amenaza a la humanidad.

2. Blade II (2002): dirigida por Guillermo del Toro, el protagonista forma una alianza con sus antiguos enemigos para combatir a los Reapers, una mutación vampírica más fuerte y letal que amenaza a ambas especies y que pone en jaque el frágil equilibrio entre humanos y vampiros. Su estilo visual, lleno de sombras, criaturas grotescas y combates bien coreografiados, consolidó la identidad de la saga.

3. Blade: Trinity (2004): el cazador es incriminado por el FBI y debe unirse a los Nightstalkers, un grupo de humanos liderado por Abigail Whistler y Hannibal King, para enfrentarse al mismísimo Drácula, resucitado bajo el nombre de Drake, en la batalla definitiva por el futuro de la humanidad.

¿HABRÁ UN REGRESO DE BLADE EN EL UNIVERSO MARVEL?

Aunque la saga original quedó en pausa tras su tercera entrega, Marvel lleva años planeando un reinicio con Mahershala Ali como el nuevo protagonista. Sin embargo, el proyecto ha sufrido varios retrasos y su estreno sigue siendo incierto, según informa la plataforma Espinof.

Mientras tanto, los fanáticos pueden disfrutar de las tres cintas originales en Netflix y redescubrir al cazador que abrió el camino para los superhéroes más oscuros del cine. Con su mezcla de acción, estética gótica y combates memorables, Blade demuestra que aún es una leyenda del género.