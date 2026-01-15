Durante años, el cine y la música despertaron el interés por la historia y sus protagonistas. Hoy, ese rol lo asumen nuevos formatos como las series y los videojuegos, capaces de combinar entretenimiento y cultura en productos de consumo masivo. En ese contexto, Netflix sumó su catálogo una serie que, sin hacer mucho ruido previo, empieza a destacar por su singular manera de reinterpretar el pasado.

Con episodios de apenas 20 minutos, esta producción mezcla mitología, acción y personajes históricos reales, utilizando el espectáculo como punto de partida para captar la atención del espectador. Más allá de los combates, la propuesta ofrece una mirada distinta a hechos y figuras que marcaron distintas épocas. Conoce cuál es la serie, de qué trata y por qué se ha convertido en una inesperada puerta de entrada al pasado.

¿CUÁL ES LA SERIE HISTÓRICA QUE SORPRENDE EN NETFLIX?

La producción en cuestión es Record of Ragnarok, adaptación animada del manga Shūmatsu no Valkyrie, creado por Takumi Fukui y Shinya Umemura. Disponible en Netflix, la serie parte de una premisa directa: los dioses de distintas religiones se reúnen para decidir si la humanidad merece seguir existiendo. La votación es negativa, pero antes de ejecutar la sentencia surge una última oportunidad.

Ese recurso es el Ragnarok, un torneo formado por trece combates individuales entre dioses y representantes humanos. La condición es simple: si la humanidad logra siete victorias, evitará su extinción. A partir de ahí, la historia avanza a través de duelos que mezclan mitología, historia y fantasía en un formato ágil y fácil de seguir.

"Record of Ragnarok" (Foto: Graphinica Inc / Yumeta Company / Netflix)

¿POR QUÉ LA ACCIÓN ES SOLO UNA EXCUSA PARA MIRAR AL PASADO?

Aunque las batallas ocupan gran parte del tiempo, la serie no se limita a mostrar enfrentamientos espectaculares. Cada combate se desarrolla en varios episodios y se apoya en retrocesos narrativos que profundizan en la vida y el contexto de los luchadores. Así, la acción funciona como un vehículo para introducir hechos históricos, creencias religiosas y leyendas de distintas culturas.

La narración no busca ser académica. Reinterpreta el pasado con exageración y dramatismo, pero sin perder el respeto por sus referentes. Esa fórmula logra despertar la curiosidad del espectador y motivarlo a conocer más allá de lo que aparece en pantalla.

¿QUÉ PERSONAJES HISTÓRICOS APARECEN EN LOS COMBATES?

Entre los representantes humanos aparecen figuras reales de distintas épocas. Desde Jack el Destripador, asociado al terror en el Londres del siglo XIX, hasta guerreros y luchadores asiáticos como Lü Bu Fengxian, Sasaki Kojirō o Raiden Tameemon. Todos ellos son presentados como defensores de la humanidad frente a dioses de diversas tradiciones.

En el bando divino, la serie introduce deidades como Shiva, lo que permite un primer acercamiento a sistemas religiosos complejos como el hinduismo. Aunque se toman licencias creativas, el trasfondo cultural está presente y cumple una función divulgativa.

¿HAY ALGO MÁS QUE COMBATES EN ESTA HISTORIA?

Más allá del torneo, la serie deja entrever una trama de mayor alcance. A lo largo de los episodios se plantean interrogantes sobre las razones que llevan a los dioses a querer acabar con la humanidad y sobre el papel de las valquirias como defensoras inesperadas. Estas pistas apuntan a un conflicto más profundo que se desarrollará en futuras temporadas, según informa Marca.