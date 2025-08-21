Lima atraviesa su semana más fría del año, con temperaturas que han descendido por debajo de los 13 °C en varios distritos, según reportes del Senamhi. En este contexto, muchas personas tienden a pausar su actividad física por temor al clima.

Sin embargo, lo más recomendable es mantener rutinas deportivas en espacios controlados, siendo la natación en piscinas climatizadas una de las opciones más efectivas y seguras.

“En invierno es cuando más necesitamos movernos. La natación no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que mejora el estado de ánimo y combate el sedentarismo que se acentúa en esta temporada”, explica Juan Cuneo, administrador de Aquaxtreme.

En ese sentido, el especialista explica cuáles son los beneficios que trae la práctica de la natación durante esta temporada:

Activa el sistema inmune: aunque se piense lo contrario, mantener una rutina física ayuda a prevenir enfermedades respiratorias comunes.

Reduce el estrés y la ansiedad: la natación estimula la liberación de endorfinas, clave en una temporada con menos luz solar y mayor carga emocional.

Evita el retroceso físico y técnico: detenerse por semanas afecta el progreso, especialmente en niños y deportistas en formación.

Ambiente seguro: lo ideal es entrenar en una piscina climatizada, esto evita la exposición directa al frío y permite seguir avanzando con normalidad.

“No solo formamos nadadores, formamos personas con disciplina, salud y visión de futuro. Nuestra misión es acompañar ese desarrollo sin importar la estación del año”, resalta Cuneo.

Vale recalcar que además del enfoque formativo y recreativo, Aquaxtreme se consolida como un referente de la natación en el país, con atletas formados en su academia que hoy representan al Perú en eventos internacionales.

Varios de sus seleccionados han competido recientemente en el Campeonato Mundial Absoluto de Natación en Singapur y en el Campeonato Mundial Junior en Otopeni, Rumania, que se desarrolla del 19 al 24 de agosto.