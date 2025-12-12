Netflix lanzó de manera inesperada la continuación de una de sus comedias más recordadas de 2022, esta vez con un título renovado y un enfoque completamente distinto. La plataforma recupera a su protagonista para una nueva aventura ambientada en plena temporada navideña, apostando por un formato más breve pero igual de llamativo.

Esta secuela presenta un giro total respecto a la historia original y, con un tono más cálido y situaciones menos frenéticas, busca conectar con los espectadores desde el humor y la nostalgia. Descubre cuál es la producción en cuestión.

¿CUÁL ES LA SERIE QUE RECIBE UNA SECUELA?

La producción que regresa es ‘Hombre vs. abeja’, ahora rebautizada como ‘Hombre vs. bebé’. Rowan Atkinson vuelve como Trevor Bingley, el cuidador que en la primera parte lidiaba con una abeja en una mansión de lujo. Aunque aquella comedia “tampoco tuvo un éxito extraordinario”, Netflix decidió darle una segunda oportunidad, impulsando una secuela que amplía el universo del personaje.

¿DE QUÉ TRATA ESTA NUEVA ENTREGA?

‘Hombre vs. bebé’ muestra a Trevor aceptando nuevamente un trabajo como cuidador de un elegante ático londinense, pero esta vez con una sorpresa inesperada: debe hacerse cargo de un bebé que no forma parte del plan. Ese giro provoca una serie de enredos mientras intenta cumplir sus obligaciones sin perder el control de la situación.

La historia se desarrolla en un ambiente navideño, acorde con el tono familiar de la producción. Netflix resume la premisa con una frase directa: “Antes de Navidad, un papá que, por cada paso que da, mete la pata debe encargarse de cuidar no solo una lujosa propiedad de Londres ¡sino también a un bebé que no es suyo!”.

“Hombre vs. Bebé”. (Foto: HouseSitter Productions)

¿QUÉ DIFERENCIAS TIENE RESPECTO A LA PRIMERA PARTE?

Esta entrega reduce significativamente el humor físico característico de la primera serie y apuesta por una comedia más ligera y emotiva. El cambio también se refleja en el número de episodios: la temporada tiene solo cuatro capítulos, ya que, como señalan las opiniones iniciales, “la propia premisa tampoco daba mucho de sí en esta ocasión”. Aunque sigue habiendo caos, el tono es más suave y claramente pensado para el público que busca contenido navideño, según explica la plataforma Espinof.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE ‘HOMBRE VS. BEBÉ’?

El elenco está encabezado por Rowan Atkinson, acompañado por Alanah Bloor, Claudie Blakley, Susannah Fielding, Robert Bathurst, Ellie White, Angus Imrie, Sunetra Sarker y Joseh Balderrama. Cada uno aporta a esta nueva aventura en la que Trevor vuelve a quedar atrapado en situaciones inesperadas que complican su misión desde el primer minuto.

¿CUÁLES SON LAS 10 SERIES MÁS VISTAS EN PERÚ ACTUALMENTE?

El ranking de series más vistas en Netflix Perú cambia a diario. El listado actual lo conforman títulos variados que mezclan comedia, drama, misterio, acción y producciones internacionales. Al 12 de diciembre de 2025, estas son las producciones que lideran el Top 10 en el país:

Record of Ragnarok Beso Dinamita Hombre vs. bebé Accidente Stranger Things El Precio de una confesión Los Abandonados Parish Simplemente Alicia Pro Bono