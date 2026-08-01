Llegó agosto y con ello el sueño de muchos fanáticos de “Chicago PD” se hizo realidad. El policial creado por Dick Wolf ha arribado a Netflix. La mega compañía de streaming se hizo únicamente de las primeras cinco temporadas, sin embargo, para sus verdaderos seguidores, se trata de las mejores.

Desde que se anunció el arribo de “Chicago PD” a Netflix muchos medios especularon sobre cuántas temporadas adquiriría la cadena de streaming. En tiempo real, el policial terminó hace poco de emitir en Latinoamérica el episodio 21 y final de su temporada 13. Muchas cosas han cambiado, salvo su casa natural: NBC.

En Estados Unidos, como pasa con otros programas creados por Dick Wolf y sus socios, “Chicago PD” se emite en otras cadenas, aunque parcialmente. Va en Peacock, pero también, por ejemplo, en Prime Video, o incluso en US Network.

En Latinoamérica, el policial liderado por Jason Beghe en elenco va por Universal+, y tiene todas sus temporadas en Prime Video. También puede verse a diario --pero no necesariamente en orden-- en Universal TV.

¿QUÉ TEMPORADAS HAN LLEGADO A NETFLIX?

Netflix ha adquirido, por el momento, derechos sobre las primeras cinco temporadas de “Chicago PD”. La primera cuenta con 15 episodios. De la dos a la cuatro tienen 23 y la quinta solo 22.

En las primeras temporadas, los personajes del policial muestran rápidamente sus rasgos de personalidad. Conocemos un poco de la historia del sargento Hank Voight, un valiente policía (hijo de policías) que deja su vida personal a un lado (es viudo y su hijo, apenas adulto, acaba de salir de la correcional) por cuidar las calles de Chicago, una ciudad --que él define-- “bella aún sin serlo”.

Tras negociar terminar preso en un confuso incidente, Voight recupera no solo recupera su libertad sino que se gana el puesto de jefe de la Unidad de Inteligencia. Algo sorprendente para muchos. ¿Cómo negoció? Se haría pasar por policía corrupto para conseguir nombres de vendedores de droga que desestabilizan la ciudad.

Ya en su nuevo puesto, el sargento Voight se presenta con un equipo variado pero lleno de personalidad. Está como segundo su amigo y colega, el detective Alvin Olinsky (Elias Kotelas). Luego le siguen Antonio Dawson (Jon Seda), la también sargento (pero de estación) Trudy Platt (Amy Morton), y los detectives Jay Halstead (Jesse Lee Sofer), Adam Ruzek (oficial aún) interpretado por Patrick Jhon Flueger, junto a Erin Lindsay (Sophia Bush), quien además es una especie de hija adoptiva de Voight. Ella cuenta alguna vez que él la recogió de las calles al ver su hogar roto. Ella sirvió como informante, pero luego empezó a ver a Hank y a su esposa como su verdadera familia. Al hijo del sargento también.

No hay que dejar de lado a los patrulleros Kim Burgues (Marina Squerciati) y Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins), quienes rápidamente, merced a su talento, ascienden hasta oficiales de inteligencia. En la actualidad (por iniciarse la temporada 14), Kim es la número 2 de la unidad.

Como dijimos, en las primeras cinco temporadas es posible ver la personalidad de cada integrante del elenco. En la temporada estreno --considerada de culto-- varios de los integrantes de la unidad se meten en problemas serios y es Voight quien lidera su apoyo.

Primero matan a una integrante del equipo, luego secuestran al hijo de Antonio Dawson, luego otro integrante de la unidad es asesinado de un tiro en la cabeza. Cada dificultad hace que el equipo se afiance, de tal forma que la imagen que expresan es de familia.

La intensidad de la primera temporada, lamentablemente, va decayendo con el paso del tiempo. La dos es algo menos ágil, aunque también muy buena, y luego poco a poco los casos se alargan, durando casi todo un episodio. El espacio personal para que los agentes demuestren cómo son y cómo viven también se ve reducido.

De la misma forma, veremos incipientes romances, primero prohibidos por el sargento Hank, aunque luego inevitables. Erin se enamora de Jay y Kim de Adam. Cada pareja tiene un desarrollo distinto a lo largo del tiempo.

También hay espacio en estas primeras temporadas para lo que hoy se conoce como ‘crossovers’. No solo con los otros dos programas que tienen lugar en Chicago (Chicago Fire, que lo inicia todo, y mucho más tarde Chicago MED), sino, increíblemente --vaya que eran otros tiempos presupuestalmente hablando-- con “La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales”. Así veremos al sargento Voight junto a la aguerrida Olivia Benson (ella llegaría a ascender hasta capitán de la Policía de Nueva York).

Aunque la serie hoy ha perdido cierto ímpetu, sigue manteniendo buenos índices de sintonía en la TV estadounidense, tanto así que ya se ha empezado a grabar la temporada 14, con una salida dolorosa del elenco, pero con las expectativas de siempre, recostadas esta vez sobre las espaldas de los guionistas, aquellos especialistas en sacar lo mejor de un programa que fue poco a poco perdiendo presupuesto, pero paradójicamente, fue ganando en fidelidad de sus fans alrededor del mundo.

¿POR QUÉ NETFLIX NO COMPRA DEFINITIVAMENTE “CHICAGO PD”?

La serie es mucho más madura hoy. Su cabeza, el sargento Voight no es el de 14 temporadas atrás. Su caminar es más lento, y sus decisiones algo más meditadas.

Sin embargo, esa no responde por qué la cadena de streaming más importante del mundo no le paga a Wolf Entertainment (la compañía de Dick Wolf y que en un futuro liderará su hijo Eliot) por hacerse de la serie íntegramente y apostar por futuras nuevas temporadas, spin offs y demás sin escatimar dinero o ejecutar los terribles recortes presupuestales del presente. La única verdad es que son muchos los factores detrás de “Chicago PD”. Hay una cadena como NBC involucrada, buenas relaciones por años, acuerdos de palabra y quizás también otros proyectos que explican el presente.

¿Hasta cuándo durará todo esto? El tiempo lo dirá.