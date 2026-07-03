La cantidad de buques de guerra y submarinos en servicio activo es uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la capacidad de una fuerza naval. Con base en ese criterio, Global Firepower 2026 publicó una nueva clasificación que muestra cuáles son las armadas más poderosa del mundo. El informe también revela cómo se posicionan las naciones de América Latina y deja un resultado llamativo, ya que el primer lugar regional no corresponde a Brasil ni a México. En cambio, otra nación logró ubicarse por encima de ellas y asegurar un puesto entre las quince fuerzas navales con más embarcaciones activas del planeta. Descubre qué país lidera el ranking latinoamericano, las razones de su posición y cómo quedó la clasificación mundial elaborada por Global Firepower 2026.

¿QUÉ PAÍS TIENE LA MAYOR FUERZA NAVAL DE AMÉRICA LATINA?

El informe de Global Firepower 2026 ubica a Colombia como el país con la mayor fuerza naval de América Latina al considerar el número de buques de guerra y submarinos que se encuentran en servicio activo. Con un total de 213 embarcaciones, la nación también alcanza el puesto 13 a nivel mundial, situándose dentro de las quince armadas más numerosas del planeta.

Este resultado se basa únicamente en la cantidad de unidades operativas disponibles y no en el tamaño, la tecnología o el desplazamiento de cada embarcación. Bajo ese criterio, Colombia supera a otros países latinoamericanos que cuentan con navíos de mayor capacidad, pero con una flota menos numerosa.

Fuerza naval. | (Fuente: iStock)

¿POR QUÉ COLOMBIA LIDERA EL RANKING NAVAL DE LA REGIÓN?

La posición de Colombia responde a una estrategia enfocada en mantener una amplia presencia en sus espacios marítimos. Su Armada ha fortalecido el uso de patrulleros, corbetas y fragatas para realizar operaciones permanentes de vigilancia tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico.

Esta estructura permite reforzar tareas de seguridad marítima, combatir actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando y la piratería, además de proteger las aguas bajo su jurisdicción. Gracias a esa combinación de cantidad y disponibilidad operativa, el país conserva el liderazgo regional en el listado elaborado por Global Firepower.

¿CÓMO QUEDA EL RANKING DE AMÉRICA LATINA SEGÚN GLOBAL FIREPOWER 2026?

Dentro de la región, la clasificación por cantidad de embarcaciones activas queda conformada de la siguiente manera:

Colombia (puesto 13 mundial). México (puesto 20). Chile (puesto 25). Honduras (puesto 39). Perú (puesto 44). Paraguay (puesto 45). Brasil (puesto 46). Bolivia (puesto 47). Argentina (puesto 59). Venezuela (puesto 60).

Fuerza naval. | Foto: Pexels

¿CUÁLES SON LAS 15 FUERZAS NAVALES MÁS NUMEROSAS DEL MUNDO EN 2026?

De acuerdo con Global Firepower, estas son las naciones con mayor cantidad de buques de guerra y submarinos activos:

China: 841 unidades. Rusia: 747. Estados Unidos: 465. India: 343. Indonesia: 338. Corea del Norte: 332. Tailandia: 304. Italia: 285. Suecia: 279. Sri Lanka: 275. Myanmar: 239. Corea del Sur: 215. Colombia: 213. Turquía: 192. Grecia: 186.

¿POR QUÉ CHINA CONTINÚA COMO LA MAYOR POTENCIA NAVAL DEL MUNDO?

China conserva el primer lugar del ranking gracias a una política sostenida de expansión y modernización de su flota. El país asiático dispone de 841 buques de guerra y submarinos activos, la cifra más alta registrada en la clasificación de 2026.

El crecimiento de su capacidad naval ha sido impulsado por fuertes inversiones y un desarrollo industrial que le permite incorporar nuevas unidades de manera constante. Con ello, mantiene una amplia presencia estratégica en importantes rutas marítimas y fortalece su influencia en distintos escenarios internacionales, según informa La República.

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