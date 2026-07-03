Ni Brasil ni México: este es el país con la mayor fuerza naval de América Latina, según Global Firepower 2026 | Foto: Freepik
Ni Brasil ni México: este es el país con la mayor fuerza naval de América Latina, según Global Firepower 2026 | Foto: Freepik
Por Redacción EC

La cantidad de buques de guerra y submarinos en servicio activo es uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la capacidad de una fuerza naval. Con base en ese criterio, Global Firepower 2026 publicó una nueva clasificación que muestra cuáles son las armadas más poderosa del mundo. El informe también revela cómo se posicionan las naciones de América Latina y deja un resultado llamativo, ya que el primer lugar regional no corresponde a Brasil ni a México. En cambio, otra nación logró ubicarse por encima de ellas y asegurar un puesto entre las quince fuerzas navales con más embarcaciones activas del planeta. Descubre qué país lidera el ranking latinoamericano, las razones de su posición y cómo quedó la clasificación mundial elaborada por Global Firepower 2026.

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