El cerebro es el órgano encargado de funciones esenciales como el control de los movimientos voluntarios, el lenguaje, la memoria, las emociones y la interpretación de los estímulos sensoriales. Por ello, preservar su buen estado a lo largo del tiempo resulta fundamental. En ese contexto, surge el interés por identificar nutrientes que contribuyan a su salud, entre ellos ciertas vitaminas. Diversos factores pueden desencadenar trastornos neurológicos, desde la predisposición genética hasta hábitos poco saludables o condiciones asociadas a la edad. Un caso reportado por la Universidad Estatal de Wayne evidenció esta complejidad: una paciente de edad avanzada, diagnosticada con depresión psicótica, mostró una notable mejoría tras incorporar vitamina B12 a su tratamiento, luego de que los métodos convencionales no lograran resultados satisfactorios. Según informó El Tiempo, este hallazgo refuerza el papel que ciertos nutrientes pueden desempeñar en la salud cerebral.

Ni colágeno ni omega-3: la vitamina B 12 la vitamina que rejuvenece tu cerebro, según Harvard

Este episodio abre la puerta a considerar con mayor seriedad el papel clave de la vitamina B12 en el abordaje de determinados trastornos del estado de ánimo. La evidencia sugiere que su impacto podría ir más allá de un caso aislado y aportar nuevas perspectivas en tratamientos complementarios.

En esa línea, la especialista Uma Naidoo, vinculada a la Universidad de Harvard, señaló en un artículo publicado por CNBC que los beneficios podrían extenderse al complejo de la vitamina B en su conjunto, abarcando sus distintas variantes y su influencia en la salud mental.

¿Qué es la vitamina B12?

Medlineplus señala que es una vitamina hidrosoluble (se disuelve en agua). Después de que el cuerpo utiliza estas vitaminas, las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina. El cuerpo puede almacenar vitamina B12 por años en el hígado.

¿Cuál es la función de la vitamina B12?

La vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del complejo B, es importante para el metabolismo de proteínas. Ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central.

¿Cuál sería la hora perfecta para consumir la Vitamina B12?

A pesar de que no exista una hora “ideal” para consumir la vitamina B12, según la Unión Vegetariana Española (UVE) recomienda, en primer lugar, obtenerla mediante suplementos, en lugar de a través de lácteos, huevos o alimentos fortificados. Esto se debe a que dichos alimentos no siempre cubren las necesidades diarias cuando se consumen en cantidades habituales.

Por consiguiente, esta entidad sugiere principalmente tomar estos nutrientes en ayunas, ya que tiene como finalidad aprovechar su máxima absorción, pero tampoco habría ningún problema si se consume durante el día junto a las comidas. Asimismo, sí advierten a las personas consultar primero con un médico especializado para que pueda realizar un diagnóstico personalizado y entregue todas las necesidades de cada paciente.

En cuanto al consumo de vitamina B12, se recomienda que hombres y mujeres a partir de los 14 años ingieran diariamente 2,4 microgramos (mcg). En el caso de las mujeres embarazadas, la dosis sugerida es de 2,6 mcg al día, y durante la lactancia, de 2,8 mcg. El nivel máximo de ingesta tolerable (UL, por sus siglas en inglés) corresponde a la cantidad máxima diaria que probablemente no cause efectos adversos en la mayoría de las personas. Entre los beneficios que brinda este complejo se encuentra lo siguiente:

-Evita la anemia por déficit de esta vitamina, algo frecuente en personas mayores o con dietas restrictivas.

-Ayuda a mantener la energía y prevenir síntomas como la fatiga o la debilidad.

-Favorece el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

-Ayuda a reducir los niveles de homocisteína, un aminoácido relacionado con mayor riesgo