Por Redacción EC

A la hora de escoger un lugar para viajar, las personas suelen evaluar distintos aspectos, entre ellos los atractivos que ofrece cada destino, el dinero que deberán invertir, las costumbres de la zona o incluso el idioma. Estos elementos han permitido que determinados países se mantengan entre las principales preferencias de los turistas, quienes los visitan con frecuencia para disfrutar de sus vacaciones. No obstante, existe un sector que busca propuestas diferentes, en las que destacan el bienestar, el lujo y una atención hecha a medida, factores que han transformado la manera de vivir una experiencia turística durante los últimos años. En este escenario, una conocida compañía dedicada a los seguros de viaje identificó a un grupo de viajeros dispuesto a apostar por este tipo de experiencias y a desembolsar importantes sumas de dinero para conseguirlas. A continuación, conoce cuáles son y todos los detalles que se conocen al respecto.