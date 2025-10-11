Netflix ha sumado a su catálogo una película que está derritiendo corazones en todo el mundo. Se trata de ‘Caramelo’, una producción brasileña basada en hechos reales que narra una historia sencilla pero profundamente humana sobre la conexión entre un chef y un perro callejero. Su mezcla de ternura, drama y esperanza ha emocionado a miles de espectadores, que no han dudado en compartir sus lágrimas y elogios en redes sociales. A continuación, te contamos de qué se trata.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA ‘CARAMELO’?

El filme sigue a Pedro, un chef talentoso cuya vida cambia drásticamente cuando recibe un diagnóstico médico que lo obliga a replantearse todo. En medio de la confusión y la tristeza, se cruza con Amendoim, un perro mestizo de pelaje caramelo que vive en las calles.

Esa coincidencia se transforma en una amistad entrañable que le devuelve el sentido a su vida. A través de la compañía de su nuevo amigo, Pedro aprende a aceptar la enfermedad, recuperar la esperanza y reencontrarse con su familia. La cinta muestra cómo el amor incondicional de un perro puede sanar heridas más profundas que cualquier tratamiento médico.

¿CÓMO HA REACCIONADO EL PÚBLICO ANTE SU ESTRENO?

Desde su estreno, Caramelo ha causado una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos espectadores aseguran haber pasado de la risa al llanto en cuestión de minutos, mientras que otros confiesan haber preguntado directamente si el perro muere antes de atreverse a verla.

Los comentarios resaltan la intensidad emocional de la historia: “No esperaba llorar tanto con una película de perros”, “Una lección sobre la vida y la empatía”, o “Una joya que toca el alma”. Incluso personas que trabajaron en la producción reconocen que no pudieron contener las lágrimas al ver el resultado final.

En TikTok y X (antes Twitter), los clips con escenas clave del filme acumulan miles de reproducciones y mensajes de usuarios que destacan la química entre el protagonista y el perro.

¿QUÉ HAY DETRÁS DEL FAMOSO “PERRO CARAMELO”?

En Brasil, “caramelo” es el apodo popular para los perros mestizos de color marrón o amarillento, muy comunes en calles y plazas. Su nombre proviene del tono de su pelaje, similar al del dulce de caramelo. Con el tiempo, estos perros se transformaron en un ícono nacional conocido como “vira-lata caramelo”, símbolo de nobleza y resistencia.

Tan importante es su figura que en 2022 fue declarado patrimonio inmaterial de Río de Janeiro, y se busca reconocerlo como patrimonio nacional. Este gesto busca destacar el valor de la adopción, la protección animal y el papel que estos perros tienen en la cultura brasileña, según informa Infobae.

¿QUIÉN ES EL PERRITO DE LA PELÍCULA?

El perro que interpreta a Amendoim se ha convertido en una celebridad. Tiene su propia cuenta de Instagram, @carameloamendoim, donde supera los 154 mil seguidores. Allí se publican fotos, anécdotas y detalles de su participación en la película.

Su presencia no solo impulsó la promoción del filme, sino que también ayudó a sensibilizar al público sobre la adopción de perros sin raza.