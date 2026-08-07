No todas las potencias económicas logran garantizar un mayor bienestar para sus habitantes. Un reciente informe elaborado por Numbeo, una de las plataformas más consultadas para comparar indicadores de calidad de vida en el mundo, dejó una sorpresa en América Latina: un país de la región consiguió ubicarse por encima de gigantes como China y Rusia en este importante índice, razón por la que muchos ya lo consideran la “Suiza latinoamericana”. La clasificación toma en cuenta diversos factores que influyen en la vida cotidiana de la población, como la seguridad ciudadana, el acceso a los servicios de salud, el poder adquisitivo, el costo de la vivienda, el tráfico y los niveles de contaminación. El resultado vuelve a colocar a una nación sudamericana como el principal referente regional.

El líder indiscutible del bienestar en América Latina

Según el más reciente ranking de Numbeo correspondiente a 2026, Uruguay ocupa el primer lugar de Latinoamérica en calidad de vida. El país destaca por ofrecer un entorno estable, instituciones sólidas y mejores condiciones para sus ciudadanos, atributos que le han permitido mantener una posición privilegiada dentro del continente.

Su desempeño también le permite superar a economías de gran peso internacional, como China y Rusia, consolidándose como uno de los territorios con mejores indicadores de bienestar para quienes residen en él.

Las razones por las que lo comparan con Suiza

Aunque vivir en Montevideo implica un costo mayor que en otras capitales latinoamericanas, ese aspecto queda compensado por otros indicadores que elevan la calidad de vida. La seguridad, el acceso a servicios esenciales, un sistema de salud mejor valorado y una menor contaminación forman parte de los elementos que impulsan su buena posición.

El estudio de Numbeo analiza precisamente estas variables para construir su índice, ofreciendo una radiografía de las condiciones que experimentan los ciudadanos en distintos países del mundo. Estos resultados fueron difundidos por Diario Uno.

La ciencia explica cómo nacen las pepitas de oro

Mientras tanto, una investigación internacional también ha llamado la atención al revelar un mecanismo natural capaz de formar pepitas de oro. El estudio, desarrollado por especialistas de la Universidad de Monash y publicado en la revista Nature Geoscience, sostiene que los terremotos desempeñan un papel clave durante este proceso geológico.

Los científicos explican que las fuertes presiones generadas por un sismo activan propiedades piezoeléctricas en los cristales de cuarzo presentes en la corteza terrestre. Como consecuencia, se produce un voltaje que desencadena reacciones electroquímicas capaces de transformar el oro disuelto en fluidos geológicos en partículas sólidas que se adhieren a las rocas.

El experimento que confirmó la teoría

Para comprobar la hipótesis, los investigadores reprodujeron estas condiciones en laboratorio utilizando cristales de cuarzo sumergidos en soluciones que contenían oro. Los ensayos demostraron que la electricidad generada durante el proceso favorece la precipitación del metal y la formación de nanopartículas, que actúan como la base sobre la cual continúa creciendo el mineral.

Con el paso del tiempo, esas diminutas partículas atraen nuevas capas de oro gracias a su conductividad, permitiendo que pequeños depósitos evolucionen hasta convertirse en pepitas de mayor tamaño. Los hallazgos fueron recogidos por La República y aportan una nueva explicación sobre uno de los procesos geológicos más llamativos relacionados con este metal precioso.