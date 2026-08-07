Por Redacción EC

No todas las potencias económicas logran garantizar un mayor bienestar para sus habitantes. Un reciente informe elaborado por Numbeo, una de las plataformas más consultadas para comparar indicadores de calidad de vida en el mundo, dejó una sorpresa en América Latina: un país de la región consiguió ubicarse por encima de gigantes como China y Rusia en este importante índice, razón por la que muchos ya lo consideran la “Suiza latinoamericana”. La clasificación toma en cuenta diversos factores que influyen en la vida cotidiana de la población, como la seguridad ciudadana, el acceso a los servicios de salud, el poder adquisitivo, el costo de la vivienda, el tráfico y los niveles de contaminación. El resultado vuelve a colocar a una nación sudamericana como el principal referente regional.