Finalmente hemos llegado a la temporada de fiestas donde cada 25 de diciembre se celebra una Navidad caracterizada por esa cena que tradicionalmente contiene carnes al horno, chocolate caliente y varias tajadas de panetón. Ahora, y con respecto al tradicional bollo relleno con pasas y frutas confitadas, te compartimos información relevante, y entorno a aquel país de América Latina que en cuanto a su consumo global termina refiriéndose, hoy supera a tanto Italia como Chile.

ESTE PAÍS DE AMÉRICA LATINA RESALTA COMO AQUEL DONDE MÁS PANETÓN SE CONSUME A NIVEL GLOBAL

Llega la Navidad para conmemorarse a nivel global, siendo el delicioso y tradicional panetón aquel postre mayormente consumido en país de América Latina que no es Chile.

Si bien resulta originario de Italia, lo cierto es que según cifras brindadas por parte de Taste Tomorrow, Perú lidera el ranking de las naciones donde más termina comiéndose el bollo relleno con pasas y frutas confitadas, y esto debido a 34 mil toneladas anuales (1,1 kilogramos por persona).

Cada cena de Nochebuena trae consigo el consumo de tanto pavo como panetón, siendo este tradicional postre aquel que también se adquiere con mayor preferencia sobre territorio chileno a nivel latinoamericano.

ESTO PUEDE PASARLE A TU CUERPO SI COMES DEMASIADO PANETÓN

Diciembre ha iniciado de manera oficial, y junto a ello la compra de panetones logra intensificarse, generándose así excesivos consumos que podrían causarte graves problemas de salud.

Así lo precisan diversos especialistas, y entre los cuales resalta Lady Pillaca del INS peruano, quien mediante información oficial, inicialmente da a conocer que una tajada del tradicional dulce navideño ascendente a los 100 gramos, hoy termina equivaliendo a consumir 18 cucharaditas de azúcar, y si lo comes acompañado de chocolate caliente como bebida, podría representar una sobrecarga calórica causante de diabetes e hipertensión.

“El panetón es un producto ultraprocesado y solo una tajada equivale a 5 panes, por eso debemos consumirlo con moderación”, refiere la nutricionista al respecto, y destacando además la importancia de consumirlo con moderación, y sobre todo de manera separada de la cena, ya que mucha cantidad de azúcares y grasa en el cuerpo, te estaría generando tanto problemas estomacales como aumento de peso.

ESTOS OTROS POSTRES TAMBIÉN PUEDEN ENDULZARTE LA NAVIDAD SI NO DESEAS COMER PANETÓN

La temporada navideña trae consigo anualmente una dosis de alegría, mucho color y de manera representativa, aquellas viandas que conforman tanto los desayunos como cenas peruanas también, siendo el panetón el considerado postre infaltable en los centros de mesa, pero no consumido por todas aquellas personas que prefieren buscar otras alternativas.

De esta forma, algunos postres típicos originarios de Europa, por ejemplo, sobresalen dentro de listado que te ofrece variadas opciones aunque con características ciertamente similares al icónico bollo relleno con pasas y frutas confitadas, y entre los cuales resaltan desde las galletas suecas hasta el merengue horneado neozelandés en honor a emblemática bailarina rusa.

A continuación, te compartimos los datos referentes a dichos pasteles o dulces asociados a la Navidad que pueden terminar reemplazando al panetón durante las fiestas 2025, y ese consumo caracterizado por exceso de calorías:

PANDORO

PAVLOVA

PEPPARKAKOR

CROQUEMBOUCHE

TRONCO NAVIDEÑO

Otros postres, dulces o pasteles navideños que figuran como alternativas al consumo del tradicional panetón, son los turrones españoles, alfajores argentinos, pan dulce, garrapiñadas, Banketstaaf de Países Bajos, entre otros a nivel mundial.

Cabe resaltar, que durante estas fiestas decembrinas anuales, nuestro peso suele estar en riesgo producto de la cantidad de alimentos consumidos a la misma vez, y por ende esos altos niveles de triglicéridos y colesterol alcanzados que según el INS peruano, puedes evitar a partir de incluir ensalada de verduras frescas o cocidas antes de comer el plato principal, preparaciones sancochadas, y terminar sumándole hidratación.