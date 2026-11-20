El 18 de octubre de 2026, Sudáfrica fue escenario de una prueba ferroviaria sin precedentes. La empresa Transnet puso en marcha un gigantesco convoy de aproximadamente 7,6 kilómetros de largo, integrado por 696 vagones, que recorrió cerca de 860 kilómetros durante dos días. El trayecto conectó Saldanha Bay, en la costa occidental, con una zona minera de Northern Cape, en el interior del país, en una operación que puso a prueba los límites del transporte ferroviario.

Sin embargo, el detalle más llamativo fue que ninguno de los 696 vagones llevaba carga. Lejos de buscar un récord comercial, el objetivo era comprobar si una formación de semejante magnitud podía ser controlada y operar con seguridad durante todo el recorrido. Para ello, Transnet recopiló información sobre el comportamiento del tren, cuyos resultados servirán para evaluar su funcionamiento y optimizar las futuras operaciones ferroviarias.

Estas son las razones por las cuales este tren sudafricano sorprende al continente y al mundo

Con 14 vagones más que otras formaciones ferroviarias, el gigantesco tren sudafricano enfrenta un desafío que va mucho más allá de su impresionante longitud. El verdadero reto consiste en controlar las fuerzas que se generan a lo largo de sus 7,6 kilómetros. Con casi 700 vagones unidos, una distribución desigual de la tensión podría someter a los primeros coches a enormes esfuerzos, mientras los últimos todavía reaccionan a las maniobras.

Para evitarlo, Sudáfrica recurrió a una estrategia de ingeniería: distribuir varias locomotoras a lo largo del convoy y sincronizar su funcionamiento mediante señales de radio. Así, la potencia necesaria para avanzar y la fuerza aplicada durante el frenado no dependen de un solo extremo, sino que se reparten en distintos puntos de la formación. Una coordinación fundamental para mantener bajo control una estructura ferroviaria de semejante magnitud.

Conoce el sistema de trabajo coordinado para mover un tren de semejante longitud

La operación ferroviaria sudafricana también destacó por la combinación de tecnologías de tracción. Para movilizar el gigantesco convoy se utilizaron ocho locomotoras eléctricas Clase 15E y cuatro diésel-eléctricas Clase 43, distribuidas estratégicamente a lo largo de la formación. Esta configuración permitió repartir la potencia necesaria para desplazar los 696 vagones durante el recorrido.

Detrás de esta impresionante maquinaria hay un sistema de trabajo coordinado que demuestra que no se necesita una única locomotora de dimensiones extraordinarias para mover un tren de semejante longitud. Por el contrario, varias unidades operan de manera sincronizada, como si fueran un solo mecanismo de propulsión. Una solución tecnológica que permite controlar mejor la fuerza y mantener en movimiento una de las formaciones ferroviarias más extensas del mundo.

¿Por qué Sudáfrica construyó un tren de 696 vagones para llevar carga siendo la más extensa del mundo?

Detrás de este experimento ferroviario existe un objetivo estratégico para la economía sudafricana. El país cuenta con importantes reservas de mineral de hierro, principalmente en la región de Sishen, en Northern Cape, desde donde se traslada la producción hasta el puerto de Saldanha para su posterior exportación. Esta ruta, de aproximadamente 861 kilómetros, constituye uno de los corredores ferroviarios de carga más importantes de Sudáfrica.

En ese escenario, la posibilidad de operar trenes de dimensiones extraordinarias abre nuevas oportunidades para el transporte de minerales. Una formación más extensa permitiría movilizar mayores volúmenes de carga en un solo recorrido, aprovechar mejor la infraestructura existente y reducir potencialmente algunos costos logísticos. Por ello, la prueba no solo representa un desafío de ingeniería, sino también una apuesta por fortalecer la capacidad exportadora del país.

Este tren supera a los 682 vagones en el oeste de Australia que ha estado vigente durante 25 años

La gigantesca formación ferroviaria sudafricana dejó atrás una marca que permaneció vigente durante 25 años. El récord anterior fue establecido en 2001 por la minera BHP, que puso en circulación un tren de 7,353 kilómetros de longitud y 682 vagones en el oeste de Australia. Ahora, el convoy de Transnet superó aquella dimensión con aproximadamente 250 metros adicionales y 14 vagones más, aunque su homologación independiente como récord mundial todavía está pendiente.

Más allá de la impresionante cifra, el verdadero propósito de esta prueba apunta a transformar el transporte de mineral de hierro desde las minas del interior de Sudáfrica hasta el puerto de Saldanha, principal punto de salida hacia los mercados internacionales. Para ello, Transnet estudiará los datos recopilados durante el recorrido y evaluará posibles mejoras en los sistemas de tracción, frenado y circulación. El objetivo es perfeccionar la operación de trenes de gran longitud y aprovechar mejor su capacidad de transporte.

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