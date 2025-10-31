Abrigos en primavera. Así deberá prepararse la población ante la nueva alerta amarilla del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advierte un descenso inusual de las temperaturas en Lima y en 15 regiones más, donde se anticipa un marcado contraste entre los días soleados y las noches heladas.

El aviso meteorológico regirá del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre y advierte un descenso nocturno que afectará sobre todo a las zonas altoandinas, acompañado de fuertes vientos y escasa nubosidad. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DEL SENAMHI PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS?

El Senamhi informó que, entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre, se registrará un descenso nocturno de temperatura de ligera a moderada intensidad en diversas regiones del país. Según explicó el especialista Matt Nieto, este fenómeno se debe al ingreso de una masa de aire seco en niveles altos de la atmósfera, la cual reduce la humedad y favorece el enfriamiento nocturno, generando valores por debajo de lo habitual.

Durante estos días, se prevé también la presencia de ráfagas de viento de hasta 45 km/h, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura diurna, condiciones que aumentarán el contraste térmico entre el día y la noche.

Este comportamiento resulta inusual para los meses de octubre y noviembre, cuando normalmente predominan temperaturas más templadas en la mayor parte del país, según informa el diario La República.

¿QUÉ REGIONES SE VERÁN AFECTADAS POR LA ALERTA AMARILLA?

La alerta incluye a 16 regiones del país, entre ellas:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lima

Moquegua

Pasco

Puno

Tacna

¿CUÁNTO DESCENDERÁN LAS TEMPERATURAS EN CADA ZONA?

De acuerdo con el pronóstico, la sierra sur será la más afectada, con temperaturas mínimas de hasta -15 °C en localidades situadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar. En la sierra centro, los valores podrían llegar a -4 °C, mientras que en la sierra norte se registrarán mínimas cercanas a los 4 °C. Lima también experimentará un ambiente más frío de lo habitual, especialmente durante las noches y madrugadas.

La primavera se extenderá hasta el 21 de diciembre; Senamhi recomienda vestirse en capas y no olvidar el bloqueador solar. Foto: Andina.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).