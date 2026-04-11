Ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026, programadas para este domingo 12 de abril, varias universidades del país han decidido suspender temporalmente sus clases presenciales y migrar a la modalidad virtual, debido a que sus instalaciones serán utilizadas como locales de votación. Esta medida responde a la necesidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de acondicionar aulas y espacios para garantizar un proceso ordenado, lo que impactará directamente en la dinámica académica de miles de estudiantes. Con comunicados oficiales ya emitidos, las casas de estudio han detallado fechas y alcances de esta disposición. Descubre qué universidades aplicarán esta medida, desde cuándo dejarán de operar presencialmente y cómo se desarrollará esta importante jornada electoral en el país.

¿QUÉ UNIVERSIDADES SUSPENDERÁN SUS CLASES PRESENCIALES POR LAS ELECCIONES 2026?

Hasta el momento, son cuatro las universidades que han confirmado la suspensión de sus actividades presenciales y el cambio a la virtualidad:

Universidad Ricardo Palma

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Estas instituciones han tomado esta decisión debido a que sus instalaciones serán empleadas como centros de votación, lo que implica la adecuación de sus ambientes para el proceso electoral.

Clases virtuales. (Foto: Andina)

¿DESDE CUÁNDO Y HASTA CUÁNDO REGIRÁN LAS MEDIDAS EN LAS UNIVERSIDADES?

Las fechas de suspensión varían según cada universidad, aunque coinciden en abarcar los días previos y posteriores a la jornada electoral. En el caso de San Marcos, se interrumpirán las actividades en su campus principal desde el viernes 10 hasta el sábado 11, retomando la presencialidad el lunes 13.

Por otro lado, la UNI ha dispuesto la paralización de labores académicas y administrativas presenciales desde el viernes 10 hasta el lunes 13, reiniciando el martes 14. De forma similar, las universidades Federico Villarreal y Ricardo Palma han establecido el desarrollo de clases virtuales desde el viernes 10 hasta el lunes 13, debido al uso de sus sedes como locales de votación, según informa RPP.

¿QUÉ UNIVERSIDAD EN EL PERÚ TIENE EL MAYOR NÚMERO DE MESAS DE SUFRAGIO?

La universidad que encabeza la lista es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un total de 100 mesas de sufragio, convirtiéndose en el recinto con mayor capacidad en Lima Metropolitana.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: UNMSM)

Otros centros destacados incluyen:

Universidad Ricardo Palma (80 mesas)

Universidad de San Martín de Porres (65 mesas)

Universidad Nacional Agraria La Molina (65 mesas)

Pontificia Universidad Católica del Perú (49 mesas)

Estos espacios concentran una gran cantidad de electores debido a su infraestructura y capacidad operativa

¿CUÁNTOS LOCALES DE VOTACIÓN HABRÁ EN TODO EL PERÚ?

Aunque inicialmente se planificó utilizar más de 10 mil establecimientos, la cifra se redujo a 2,260 locales definitivos. Esta variación responde principalmente a que muchas escuelas particulares decidieron no ceder sus espacios por gestiones internas. Además, las inspecciones de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales revelaron que varios inmuebles estaban en pleno proceso de refacción o presentaban condiciones inseguras para el público. Esta situación forzó a la ONPE a mover a 33 mil electores hacia nuevos puntos de votación, afectando mayoritariamente a las regiones de Lima, Arequipa y La Libertad.

¿QUÉ CARGOS SE DEFINIRÁN EN ESTA JORNADA ELECTORAL?

El proceso convocado para el domingo 12 de abril, que se desarrollará entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, es decisivo para el futuro político del país. En estas mesas de votación se definirá al próximo presidente y a sus respectivos vicepresidentes, además de la nueva conformación del Poder Legislativo, integrada por senadores y diputados, junto a los delegados que representarán al Perú ante el Parlamento Andino.

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