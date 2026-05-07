Mientras algunos perros apenas alcanzan la etapa de adulto mayor antes de los 10 años, otros logran acompañar a sus dueños durante casi dos décadas. Una reciente pirámide de longevidad canina, elaborada con datos veterinarios, reveló cuáles son las razas que suelen vivir más tiempo y cuáles presentan una esperanza de vida mucho más corta. La información ha sorprendido a miles de amantes de las mascotas, especialmente porque demuestra que el tamaño y la genética pueden influir directamente en los años de vida de un perro. En este contexto, especialistas aseguran que ciertos cuidados pueden ayudar a mejorar notablemente la calidad y duración de vida de las mascotas, sin importar su raza. Descubre qué razas lideran la lista y qué puedes hacer para ayudar a que tu mascota viva más tiempo.

¿CUÁL ES LA RAZA QUE SE CORONA COMO LA MÁS LONGEVA DEL MUNDO?

El título de los perros más duraderos del planeta se lo llevan, sin duda, los Chihuahuas y los Toy Poodle. Estas razas pequeñas son consideradas los “súper-centenarios” del reino canino, pues tienen la capacidad biológica de vivir más de 17 años, superando por más de una década a razas grandes como el Wolfhound Irlandés o el San Bernardo, que lamentablemente suelen fallecer antes de cumplir los 9 años.

El título de los perros más duraderos del planeta se lo llevan, sin duda, los Chihuahuas y los Toy Poodle. | Composición EC: Pixabay

¿CUÁL ES LA EXPECTATIVA DE VIDA SEGÚN EL TIPO DE RAZA?

Aunque el tamaño suele dictar el ritmo del reloj biológico, cada grupo racial tiene un rango de supervivencia estimado por los expertos. Aquí te detallamos cómo se distribuyen estas categorías, desde los más longevos hasta los de vida más breve:

Excelencia en longevidad (Más de 17 años): En la cima se encuentran los Toy Poodle y los Chihuahuas, quienes ostentan el récord de permanencia.

Longevos destacados (15 a 17 años): Razas como el Maltés, el Yorkshire Terrier, el Beagle y el Pomerania suelen superar con facilidad la década y media de vida.

Resistencia media-alta (13 a 15 años): Aquí se ubican el Dachshund Miniatura, el Cocker Spaniel, el Pastor Australiano, el Pug y el Shih Tzu.

Promedio estándar (11 a 13 años): Un grupo muy popular que incluye al Boston Terrier, Border Collie, Husky Siberiano, Pastor Alemán, Golden Retriever y el Labrador.

Esperanza limitada (9 a 11 años): En este escalón se encuentran el Mastín Inglés, el Doberman, el Gran Danés, el Bóxer y el Bulldog Inglés.

Ciclo de vida corto (Menos de 9 años): Lamentablemente, los perros de tallas gigantes o metabolismos muy pesados como el Boyero de Berna, el Dogo de Burdeos, el San Bernardo y el Wolfhound Irlandés cierran la lista.

¿POR QUÉ LOS PERROS GRANDES VIVEN MENOS TIEMPO?

Expertos explican que una de las razones está relacionada con el crecimiento acelerado de las razas grandes. Una hormona llamada IGF-1 influye en el rápido desarrollo de estos perros cuando son cachorros, pero también estaría vinculada a un envejecimiento más veloz.

Por esa razón, perros de gran tamaño suelen presentar antes problemas físicos y desgaste corporal. Mientras un perro pequeño puede seguir activo a los 14 años, uno gigante ya puede mostrar señales de vejez mucho antes. Sin embargo, los veterinarios aclaran que cada caso es diferente y que el estilo de vida también cumple un papel importante.

¿EXISTE ALGUNA VENTAJA EN TENER UN PERRO SIN RAZA DEFINIDA?

Efectivamente, los canes mestizos cuentan con una protección natural superior. Al poseer una carga genética variada, son menos propensos a sufrir las enfermedades hereditarias que suelen castigar a las razas puras. Esta diversidad biológica actúa como un escudo que, por lo general, les otorga una esperanza de vida más extensa.

(Foto referencial: Freepik)

¿QUÉ HÁBITOS AYUDAN A QUE UN PERRO VIVA MÁS TIEMPO?

Aunque la genética influye bastante, existen cuidados básicos que pueden marcar una gran diferencia:

Mantener una alimentación balanceada y de buena calidad.

Evitar el sobrepeso y la obesidad.

Realizar paseos y actividad física diariamente.

Llevarlo al veterinario al menos una vez al año.

Revisar constantemente la salud dental.

¿QUÉ CAMBIO REVOLUCIONARIO SE ESPERA PARA EL AÑO 2027?

El futuro de la medicina veterinaria es prometedor gracias a la biotecnología. Actualmente, se está desarrollando la primera píldora diseñada específicamente para prolongar la existencia saludable de los perros. Este fármaco, que cuenta con el seguimiento de la FDA en Estados Unidos, tiene como objetivo añadir entre uno y tres años adicionales de vida, especialmente en perros de edad avanzada, según informa Badabun.

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