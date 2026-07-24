Por Redacción EC

Las Fiestas Patrias representan una oportunidad para que miles de familias peruanas compartan tiempo de calidad, ya sea con un viaje, una reunión en casa o una tarde de entretenimiento. Para quienes opten por quedarse en el hogar durante el feriado largo, una excelente alternativa es disfrutar de películas y series inspiradas en hechos que marcaron la historia del Perú. Estas producciones no solo ofrecen una experiencia entretenida, sino que también permiten conocer episodios, personajes y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del país.