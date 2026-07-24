Las Fiestas Patrias representan una oportunidad para que miles de familias peruanas compartan tiempo de calidad, ya sea con un viaje, una reunión en casa o una tarde de entretenimiento. Para quienes opten por quedarse en el hogar durante el feriado largo, una excelente alternativa es disfrutar de películas y series inspiradas en hechos que marcaron la historia del Perú. Estas producciones no solo ofrecen una experiencia entretenida, sino que también permiten conocer episodios, personajes y acontecimientos que contribuyeron a la construcción del país.

¿No saldrás por Fiestas Patrias? Estas series y películas sobre el Perú son ideales para ver en familia

En ese sentido, y si tu plan durante las Fiestas Patrias 2026 es pasar tiempo descansando en casa, por ejemplo, pasamos a compartirte el listado integrado por películas y series que puedes disfrutar familiarmente durante los feriados:

GLORIA DEL PACÍFICO

LA LEYENDA DE MELGAR, EL POETA INSURGENTE

EL ÚLTIMO BASTIÓN

LOS OTROS LIBERTADORES

DÍAS DE SANTIAGO

Frases por Fiestas Patrias 2026

“Querido Perú ¡Eres tú la razón de mi felicidad! Rojo y blanco es mi color favorito… ¡Felices Fiestas Patrias!”

“Feliz 28 de Julio a todos mis compatriotas, hoy más que nunca, arriba Perú”.

“En esta fecha especial, recordamos nuestros valores y tradiciones”

“Porque la belleza de sus playas, sus montañas y sus bosques son únicas en el mundo. Este 28 de julio digamos en voz alta arriba Perú”.

“Pase lo que pase, te amaré por siempre, mi bello Perú; pues en tus tierras nací y fundé mis raíces. ¡Feliz 28 de julio, amigos! Sintámonos siempre orgullosos, de haber nacido en esta bella patria”.

“Perú, un hermoso país y cuna de grandes hombres, un abrazo a todos mis compatriotas en estas Fiestas Patrias”.

“Celebramos un año más de nuestra independencia con un abrazo fraternal entre todos los peruanos, feliz 28 de julio a todos”.

“Tengo el orgullo de ser peruano ¡y soy feliz!”

“Como no te voy a querer si eres mi Perú querido”.

“Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú”.

“Mi corazón está pintado de rojo y blanco porque mi patria es el Perú”.

“No importa si estás lejos del Perú, el Perú nunca estará lejos de ti”.

“Mi corazón está pintado de rojo y blanco porque mi patria es el Perú. ¡Felices Fiestas Patrias amigos!”

“Estoy lejos, pero al único que extraño todos los días es a ti … mi querido Perú ¡Feliz 28 a todos!”

“Sigue tus metas, sueños, el camino bueno y nunca el malo y así serás un peruano muy importante en la vida ¡Feliz 28!”

“Abrazos patrióticos para todos en estas Fiestas Patrias”

“¡Felices Fiestas Patrias! Celebremos juntos el amor por Perú”

“Desde el corazón, envío mis mejores deseos a todos mis seres queridos en estas Fiestas Patrias. ¡Que la bandera roja y blanca siempre nos inspire!”

“Hoy, más que nunca, recordemos a nuestros héroes y luchadores que nos dieron la libertad que disfrutamos hoy. ¡Viva el Perú!”

“En cada rincón de nuestra nación, celebremos con orgullo nuestra identidad y diversidad. ¡Viva el Perú!”

“¡Felices Fiestas Patrias! Que esta celebración nos llene de esperanza y fortalezca nuestros lazos como familia y amigos.”

Mensajes para compartir en Fiestas Patrias

“En estas Fiestas Patrias demostremos nuestro amor por el Perú, trabajemos arduamente para hacer de esta una gran nación, Feliz 28 de julio”.

“Demos el mayor de nuestros esfuerzos para lograr que nuestro país salga adelante y que poco a poco conozcamos el progreso que será para beneficio de nuestras queridas familias. ¡Feliz 28 de julio!”

“Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Este 28 de julio deseo que pases una excelente jornada en compañía de toda tu familia. Tengan siempre presente que el amor por nuestra patria está por encima de cualquier diferencia”.

“La población completa del Perú tiene que sentir qué fortuna maravillosa es haber nacido en un país tan maravilloso, felices Fiestas Patrias para todos los peruanos en este próximo 28 de julio”.

“Les deseo Felices Fiestas Patrias a mis compatriotas peruanos y también a los que quieren a mi Perú”.

“Sintámonos bendecidos por haber nacido en un país rico, por donde se lo mire. Así no olvidamos que el progreso del mismo comienza con pequeños actos, los cuales dependen solo de nosotros. ¡Feliz 28 de julio!”.

“Estimados compatriotas: les hago llegar mi afectuoso saludo en esta especial fecha en la que celebramos el aniversario 201 de nuestra Independencia. Celebremos y sintámonos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra del Sol”.