La enseñanza terciaria en Perú cuenta con grandes representantes a nivel nacional, y a la vez reconocidas instituciones que incluso de manera global continúan obteniendo muy buenas puntuaciones en diversas clasificaciones internacionales publicadas hacia el 2025. En ese sentido, ahora llaman la atención los resultados vertidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en cuanto a IV Informe Bienal 2021-2022 se refiere, y donde Ranking Universitario sorprende evidenciando que una casa de estudios estatal ubicada fuera de Lima es la segunda mejor del país superando a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), entre otras históricas.

ESTA ES LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL PERÚ QUE SE SITÚA FUERA DE LIMA Y SE HA CONVERTIDO EN LA SEGUNDA MEJOR POR ENCIMA DE LA UNI Y LA UNALM, SEGÚN RANKING DE SUNEDU

Buscando retratar de manera ordenada la realidad universitaria desde una perspectiva transparente, y mediante el análisis descriptivo de indicadores y tendencias basado en información administrativa reportada por las respectivas casas de estudios ubicadas a nivel nacional, hoy la Sunedu presenta los resultados del IV Informe Bienal 2021-2022 que ofrece el denominado Ranking Universitario 2025.

Al respecto, el listado compartido por dicha entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), da a conocer los detalles entorno a evaluación realizada a más de 80 instituciones licenciadas, públicas y privadas, “bajo indicadores como producción científica, formación de posgrado, calidad docente, inserción laboral de egresados y transparencia institucional”, entre otros factores donde la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) resalta superando a la UNI y la UNALM.

Según Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, la UNSA se sitúa como la segunda mejor casa de estudios estatal peruana, y la primera pública ubicada fuera de Lima. (Fuente: UNSA)

De acuerdo a la información publicada entorno al IV Informe Bienal 2021-2022, el Ranking Universitario 2025 evidencia que solo por debajo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la casa de estudios señalada se ha convertido en la primera situada fuera de Lima que figura en una clasificación del Sunedu, y ha alcanzado el segundo lugar entre 39 consideradas para esta clasificación que “busca retratar de manera ordenada la realidad universitaria desde una perspectiva transparente”.

“La UNSA, fundada en 1828 y próxima a cumplir su bicentenario, ha escalado posiciones en los últimos años gracias a la consolidación de programas de investigación, el fortalecimiento de posgrados y la creciente participación de docentes y estudiantes en proyectos con alcance internacional“, remarca la institución arequipeña que con orgullo expresa además que parte del éxito logrado termina explicándose en su ”apuesta por la investigación aplicada a problemas locales: proyectos en minería sostenible, estudios sobre salud pública, impacto del cambio climático en los Andes y desarrollo tecnológico en sectores productivos“.

EL TOP 10 DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES PERUANAS, SEGÚN RANKING UNIVERSITARIO DEL SUNEDU

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

1- UNMSM

2- UNSA

3- UNI

4- UNALM

5- Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

6- Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

7- Universidad Nacional de Moquegua

8- Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)

9- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

10- Universidad Nacional del Altiplano

UNIVERSIDADES PRIVADAS

1- Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

2- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

3- Universidad Científica del Sur (Científica)

4- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

5- Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

6- Universidad San Martín de Porres (USMP)

7- Universidad César Vallejo (UCV)

8- Universidad Continental

9- Universidad Ricardo Palma

10- Universidad de Lima

Con respecto a la elaboración del Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, resulta importante destacar que según la Sunedu, y en el caso de las instituciones privadas incluidas, la Universidad Científica del Sur ha escalado posiciones hasta ubicarse en el tercer lugar, mientras la UCV, Continental y Ricardo Palma consolidan su presencia entre las diez primeras; en tanto del lado de las públicas, la Universidad Nacional de Moquegua y también la Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (Amazonas) resaltan por ingresar por primera vez al Top 10 oficialmente publicado.