A nivel global, las plataformas de streaming continúan ganando adeptos, y más aún porque te ofrecen películas y series de contenido variado. Hoy Netflix precisamente te brinda la chance de visualizar una producción que durante su semana de estreno, llegó a alcanzar las casi 10 millones de visualizaciones, y termina arrasando gracias a una trama donde se mezcla la intriga con el drama relatando historia acerca de hecho causante de conmoción sobre tierras europeas entre los años 60 y 80.

ESTA ES LA NUEVA SERIE DE NETFLIX QUE SE COLOCA ENTRE LAS MÁS VISTAS Y CUENTA TRÁGICA HISTORIA EUROPEA

Diariamente, y hasta familias enteras, gozan de instantes plenos mientras disfrutan de producciones que forman parte del catálogo ofrecido por parte de Netflix, el servicio de streaming cuya popularidad hoy continúa trascendiendo mientras nueva serie alcanza gran cantidad de vistas en tiempo récord.

El 22 de octubre, Netflix incorporó a “El Monstruo de Florencia” en un catálogo donde ya se erige como una de las más populares revelándote en tan solo 4 episodios, los detalles entorno a historia cuyos hechos conmocionaron Italia hace más de 50 años.

La trama de dicha serie que durante primera semana de lanzada oficialmente, alcanzó las casi 10 millones de visualizaciones, mezcla dosis de violencia con suspenso buscando que se esclarezcan los asesinatos a parejas puntuales, y así dar con el paradero de quién habría ejecutado salvajes crímenes siguiendo un patrón muy particular.

“Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia”, refiere Netflix presentando la producción que genera expectativa, está protagonizada por Marco Bullitta, Valentino Mannias y Francesca Olia, y desde el 22 de octubre 2025 figura apta para personas de 16 años a más.

SEGÚN EXPERTOS E HISTÓRICAMENTE, ESTA ES LA MEJOR SERIE LANZADA POR NETFLIX

Esto último a cargo de Entertainment Weekly (EW), llama la atención tras compartir listado donde figuran 25 producciones originales de dicha plataforma, y el primer lugar es ocupado por "La Maldición de Hill House“.

La serie estrenada el 12 de octubre de 2018, hoy ya cuenta con varios años al aire y disponible gracias a Netflix, y generando gran expectativa por una trama terrorífica que figura basada libremente en la novela homónima de Shirley Jackson de 1959.

“La obra maestra de Mike Flanagan sigue a cinco hermanos adultos mientras navegan entre traumas pasados ​​y terrores presentes“, remarca EW entorno a sinopsis a partir de la cual puede entenderse como cada “personaje carga con mortificantes recuerdos de la infancia que se manifiestan como fantasmas literales”.

LA PELÍCULA DE TERROR QUE GENERA BUENA CRÍTICA Y YA PUEDES VERLA EN SALAS DE CINE

Hace 3 años, “Barbarian” aparecía como atractiva propuesta para los amantes del horror, y hoy desde New Line Cinema está próximo a estrenarse el thriller que bajo la dirección del estadounidense Zach Cregger, promete superarla tomando en consideración los comentarios recibidos por parte de expertos.

Según las reseñas compartidas mediante Rotten Tomatoes y análisis a cargo de su Tomatómetro reconocido como el “recurso más fiable para recomendaciones de entretenimiento durante más de 25 años”, “Weapons” es la película de terror que entre julio y agosto 2025, ha obtenido puntuación perfecta basada en la opinión de críticos, es decir, alcanzado ese 100% que muchas producciones anhelan previo al lanzamiento oficial de cinta.

“Cuando todos los niños de la misma clase, menos uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición”, refiere Warner Bros. mediante página web oficial a modo de sinopsis sobre la considerada “obra maestra del horror”, dando a conocer además que el film está protagonizado por los siguientes actores:

Josh Brolin

Julia Garner

Alden Ehrenreich

Austin Abrams

Cary Christopher

Benedict Wong

Amy Madigan

Entorno a ese 100% logrado gracias a las reseñas de críticos que figuran publicadas en la plataforma de Rotten Tomatoes, resulta importante destacar que el número de comentarios asciende a un total de 16, y entre los cuales llaman la atención algunos de los siguientes:

Crítico, Griffin Schiller

- “Con Weapons, Zach Cregger emerge definitivamente como una voz cinematográfica vital, confrontando con valentía verdades incómodas e hipocresías sociales”.

Crítico, Lyvie Scott

- “Weapons es tan inquietante y cerebral como casi caricaturescamente divertida, produciendo un cóctel de emociones casi tan desarmante como la película misma”.

Crítico, Chris Evangelista

- “Una maravillosa mezcla de malas vibraciones y diversión macabra, “Weapons” es una de las mejores películas de terror del año“.

Crítico, Germain Lussier

- “Un misterio constantemente sorprendente y a menudo aterrador que combina drama y miedo de una manera que crea algo verdaderamente especial“.

Hoy la película de terror dirigida por Zach Cregger, genera expectativa a nivel global, y desde el 8 de agosto se encuentra disponible en las salas de los cines más importantes del mundo teniendo una duración ascendente a las 2 horas con 8 minutos.