A nivel global, las plataformas de streaming continúan ganando adeptos, y más aún porque te ofrecen películas y series de contenido variado. Hoy, y al respecto, Netflix precisamente te brinda la chance de visualizar una entrega más de la que sería la cuarta producción con mayor éxito de dicho tipo, y cuya popularidad trasciende gracias a una trama llena de fantasía, y tomando como referencia a la cantidad de visualizaciones alcanzadas durante los últimos 3 años.

ESTA AFAMADA SERIE DE FANTASÍA SE CONVIERTE EN LA CUARTA MÁS EXISTOSA DE LA CARTELERA DE NETFLIX

Desde hace 3 años, la adaptación de Alfred Gough y Miles Millar basada en la serie de los icónicos “Locos Addams”, es una de las favoritas de los usuarios de Netflix, el servicio de streaming que hoy te ofrece nueva edición cargada de tanta gracias como fantasía.

A inicios de setiembre 2025, la plataforma lanzó la segunda mitad de Temporada 2 de “Merlina” que evidenció altos índices de popularidad cuando fue estrenada en 2022, y hoy figura como la cuarta más exitosa de su historia.

La serie de fantasía protagonizada por Jenna Ortega representa una adaptación de los afamados “Locos Adams” de 1964 que si bien retoma a los personajes de Morticia, Pericles, el tío Lucas y Dedos, ahora se centra netamente en mostrarnos los días de la hija de Homero mientras intenta dominar su incipiente habilidad psíquica asistiendo a la Academia Nevermore.

OTRA DE LAS EXITOSAS SERIES DE NETFLIX QUE AHORA REGRESA CON CUARTA TEMPORADA Y NUEVO ACTOR PROTAGÓNICO

Diariamente, y hasta familias enteras, gozan de instantes plenos mientras disfrutan de producciones que forman parte del catálogo ofrecido por parte de Netflix, el servicio de streaming cuya popularidad hoy continúa trascendiendo mientras exitosa serie retorna con cuarta temporada teniendo a la crítica dividida.

Los especialistas hoy analizan la nueva historia de “The Witcher” que durante 3 ediciones estuvo protagonizada por Henry Cavill, y ahora desde el 30 de octubre 2025 puede verse interpretada por el australiano Liam Hemsworth.

El reemplazo destacado no ha caído bien entre los fanáticos de esta icónica serie de Netflix cuya trama pone a Geralt de Rivia como el legendario brujo cazador de monstruos, que “gravita inexorablemente hacia su destino en un mundo de tormentos y humanas traiciones”.

“Tras los sucesos de la temporada 3 que sacudieron a todo el Continente, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran divididos por una guerra implacable y numerosos enemigos”, remarca la popular compañía estadounidense vía YouTube, y a modo de sinopsis de una edición que cuenta con 8 episodios, y si bien ha generado crítica tras el ingreso de Liam Hemsworth reemplazando a Henry Cavill, lo cierto es que dicha producción continúa acumulando gran cantidad de vistas sin haber llegado incluso a la primera semana de estreno.

LA NUEVA SERIE DE NETFLIX QUE SE COLOCA ENTRE LAS MÁS VISTAS DE PLATAFORMA A POCOS DÍAS DE ESTRENARSE

Diariamente, y hasta familias enteras, gozan de instantes plenos mientras disfrutan de producciones que forman parte del catálogo ofrecido por parte de Netflix, el servicio de streaming cuya popularidad hoy continúa trascendiendo mientras nueva serie alcanza gran cantidad de vistas en tiempo récord.

El 22 de octubre, Netflix incorporó a “El Monstruo de Florencia” en un catálogo donde ya se erige como una de las más populares revelándote en tan solo 4 episodios, los detalles entorno a historia cuyos hechos conmocionaron Italia hace más de 50 años.

La trama de dicha serie que durante primera semana de lanzada oficialmente, alcanzó las casi 10 millones de visualizaciones, mezcla dosis de violencia con suspenso buscando que se esclarezcan los asesinatos a parejas puntuales, y así dar con el paradero de quién habría ejecutado salvajes crímenes siguiendo un patrón muy particular.

“Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia”, refiere Netflix presentando la producción que genera expectativa, está protagonizada por Marco Bullitta, Valentino Mannias y Francesca Olia, y desde el 22 de octubre 2025 figura apta para personas de 16 años a más.