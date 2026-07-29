Por Redacción EC

Las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú continúan este miércoles 29 de julio con una variada programación de actividades para quienes permanecen en Lima durante el feriado largo. Conciertos, espectáculos familiares, presentaciones musicales y propuestas culturales forman parte de la agenda organizada por distintas municipalidades, con opciones gratuitas y para todos los públicos. Si todavía no tienes planes para hoy, aún estás a tiempo de aprovechar estas alternativas y vivir el ambiente festivo en diferentes puntos de la capital. A continuación, te contamos qué eventos se realizarán este 29 de julio y dónde se desarrollarán, además de mencionarte otras opciones para compartir una jornada especial en familia.

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