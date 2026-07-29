Las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú continúan este miércoles 29 de julio con una variada programación de actividades para quienes permanecen en Lima durante el feriado largo. Conciertos, espectáculos familiares, presentaciones musicales y propuestas culturales forman parte de la agenda organizada por distintas municipalidades, con opciones gratuitas y para todos los públicos. Si todavía no tienes planes para hoy, aún estás a tiempo de aprovechar estas alternativas y vivir el ambiente festivo en diferentes puntos de la capital. A continuación, te contamos qué eventos se realizarán este 29 de julio y dónde se desarrollarán, además de mencionarte otras opciones para compartir una jornada especial en familia.

¿QUÉ EVENTOS PUEDES DISFRUTAR ESTE 29 DE JULIO EN LIMA?

Este miércoles destacan dos de las actividades más esperadas de la programación por Fiestas Patrias. El Parque de las Leyendas, en su sede de San Miguel, ofrecerá una jornada con experiencias para toda la familia que incluirá actividades con animales, una propuesta artística para los asistentes y un show musical en vivo. Más tarde, el Circuito Mágico del Agua será escenario de un concierto a partir de las 7:00 p. m., convirtiéndose en una de las principales alternativas para cerrar el feriado, según informa Expreso.

A estas opciones se suman otras propuestas culturales y recreativas en distritos como Surco, Callao y Miraflores, donde continúan los recorridos turísticos, museos, ferias y actividades abiertas al público.

¿QUÉ ACTIVIDADES HABRÁ EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

El Parque de las Leyendas tendrá una programación distribuida durante toda la jornada en su sede de San Miguel. Desde las 10:00 am se realizan actividades de enriquecimiento ambiental para distintas especies, entre ellas otorongos, gallitos de las rocas, monos machines y flamencos.

Asimismo, desde las 11:30 am, los visitantes pueden participar en la actividad denominada “Pintando nuestra identidad milenaria”, orientada a resaltar el patrimonio cultural del país.

La programación finalizará con la presentación del imitador de Pedro Infante, Jesús Zavaleta, quien ofrecerá un show musical desde las 4:00 pm.

Parque de las Leyendas. (Foto: Andina)

¿QUÉ PROPONE EL CIRCUITO MÁGICO DEL AGUA PARA ESTE MIÉRCOLES?

El Circuito Mágico del Agua también será uno de los escenarios principales de las celebraciones de este 29 de julio. Desde las 7:00 pm, la agrupación Pintura Roja ofrecerá un concierto como parte de la programación especial preparada para las Fiestas Patrias.

La presentación permitirá que familias, grupos de amigos y visitantes disfruten de una noche de música en uno de los espacios recreativos más concurridos de Lima durante el último día del feriado largo.

Circuito Mágico del Agua. (Fuente: Circuito Mágico del Agua)

¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY PARA PASAR EL FERIADO EN FAMILIA?

Quienes busquen más opciones para aprovechar este miércoles también podrán visitar otros distritos de la capital. En Surco continúan las visitas gratuitas al Museo de Historia y a la Galería de Arte del Parque de la Amistad, además de espectáculos criollos, paseos en tren y actividades recreativas.

En el Callao siguen disponibles los recorridos turísticos del bus panorámico por diversos lugares emblemáticos del primer puerto.

Asimismo, en Miraflores continúa la Feria de Postres y Panes Patrios, donde los asistentes pueden encontrar una amplia variedad de dulces tradicionales, panes regionales y presentaciones de música criolla en vivo durante toda la jornada.

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