El mercado del manga en Japón ha cerrado un año histórico. Con el fin de grandes hitos generacionales y el ascenso meteórico de nuevas promesas, el ranking anual de Oricon 2026 refleja un cambio de era en la industria. Si quieres saber qué series dominaron las estanterías y cuáles rompieron récords de ventas, estás en el lugar correcto.

Top 10 Mangas más vendidos en Japón durante todo el 2026

A continuación, presentamos el listado definitivo de las series que lograron las cifras más altas de ventas, consolidando el dominio de la revista Weekly Shonen Jump y el impacto de las adaptaciones al anime.

One Piece (Eiichiro Oda) – 4,211,000 copias: El fenómeno global recupera el primer puesto gracias al clímax de su saga final. Jujutsu Kaisen (Gege Akutami) – 3,921,000 copias: A pesar de su conclusión, los tomos finales y el backlog mantuvieron la serie en la cima. Dandadan (Tatsuya Endo) – 3,517,000 copias: El gran ganador del año, impulsado por una de las adaptaciones al anime más exitosas de la década. Blue Lock (Muneyuki Kaneshiro) - 3,012,000 copias: Sigue reinando como el manga de deportes (spokon) más popular del momento. Kingdom (Yasuhisa Hara) - 2,497,000 copias: La épica histórica mantiene una consistencia envidiable entre el público adulto. Blue Box - Ao no Hako (Kouji Miura) - 2,385,000 copias: El romance deportivo que ha conquistado a la nueva generación de lectores. Sakamoto Days (Yuto Suzuki) - 2,344,000 copias: La acción coreográfica de esta serie ha disparado sus ventas tras los rumores y estrenos de su animación. The Apothecary Diaries (Natsu Hyuga) - 2,252,000 copias: Un éxito rotundo que demuestra la fuerza del género de misterio y época. My Hero Academia (Kohei Horikoshi) - 2,097,000 copias: La despedida de los héroes dejó cifras millonarias en su año de cierre. The Fragrant Flower Blooms with Dignity (Saka Mikami) - 2,038,000 copias: La gran sorpresa del género slice of life, logrando entrar en el top gracias al boca a boca.

¿Qué es el ranking Oricon y por qué es tan importante?

El ranking Oricon es la métrica de referencia para la industria del entretenimiento en Japón. En el caso del manga, contabiliza las copias físicas vendidas por serie a lo largo del año fiscal. Estos datos no solo miden la popularidad, sino que suelen dictar qué obras recibirán nuevas temporadas de anime o adaptaciones live-action.

El 2026 ha sido un año de transición. Mientras que “ONE PIECE” demuestra que su legado es inamovible, el éxito de "Dandadan" y "Sakamoto Days" señala que los lectores buscan propuestas visualmente innovadoras y mezclas de géneros (comedia, acción y sobrenatural).

Además, el crecimiento de ventas en series como “The Fragrant Flower Blooms with Dignity” confirma que el público está valorando historias más humanas y centradas en el desarrollo de personajes, más allá de las batallas tradicionales.