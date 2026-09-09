En un acontecimiento sin precedentes para la comunidad científica y tecnológica mundial, OpenAI ha anunciado la resolución del problema de existencia y suavidad de las ecuaciones de Navier-Stokes, uno de los siete famosos Problemas del Milenio. Este histórico avance no solo responde a una de las incógnitas más profundas de la física de fluidos planteada hace casi un siglo, sino que fue logrado por un sistema interno de Inteligencia Artificial avanzadísima que supera con creces las capacidades del modelo GPT-6 Astra.

El logro abarca tanto la demostración analítica matemática como su formalización y verificación en Lean, el lenguaje lógico interactivo para demostraciones asistidas por computadora.

¿Qué son las ecuaciones de Navier-Stokes y por qué era un problema sin resolver?

Formuladas en el siglo XIX por Claude-Louis Navier y George Gabriel Stokes, las ecuaciones de Navier-Stokes son el pilar de la mecánica de fluidos. Utilizan la segunda ley de Newton para modelar el comportamiento del aire, el agua, la sangre y prácticamente cualquier fluido continuo. Tienen aplicaciones directas en el diseño de aeronaves, la predicción meteorológica, el estudio de corrientes oceánicas y la medicina cardiovascular.

Sin embargo, desde el trabajo seminal del matemático Jean Leray en 1934, persistía una duda fundamental: ¿pueden las soluciones de un fluido tridimensional e incompresible desarrollar una “singularidad” en un tiempo finito?

Una singularidad significa que la velocidad del fluido crecería de forma infinita en un tiempo determinado, incluso partiendo de un estado suave y con la presencia de la viscosidad (la cual tiende a suavizar el movimiento). Debido a que un fluido real no puede moverse a velocidad infinita, una singularidad marca el punto donde las ecuaciones dejan de ser válidas como modelo continuo.

En el año 2000, el Instituto de Matemáticas Clay incluyó la demostración de la existencia y suavidad de Navier-Stokes en su lista de los ‘Siete Problemas del Milenio’, ofreciendo un premio de un millón de dólares a quien lograra resolverlo.

El hallazgo de OpenAI: Demostración de la formación de una singularidad

El sistema de IA de OpenAI resolvió el problema estableciendo una refutación de la suavidad global (correspondiendo a los enunciados “C” y “D” de la formulación oficial del Instituto Clay).

La dinámica de la solución:

El vórtice en espiral: La IA demostró que un fluido inicialmente suave y en reposo, sometido a una fuerza externa suave, puede desarrollar una singularidad en tiempo finito.

La IA demostró que un fluido inicialmente suave y en reposo, sometido a una fuerza externa suave, puede desarrollar una singularidad en tiempo finito. Forma de espagueti: La solución describe un vórtice (un remolino en rotación) que gira hacia adentro mientras se estira y elonga progresivamente.

La solución describe un vórtice (un remolino en rotación) que gira hacia adentro mientras se estira y elonga progresivamente. Conservación de energía: A pesar de que la velocidad local del fluido crece sin límite, la región central se contrae y acelera de tal manera que la energía total del sistema se mantiene finita , respetando las leyes de la física.

A pesar de que la velocidad local del fluido crece sin límite, la región central se contrae y acelera de tal manera que , respetando las leyes de la física. Balance exacto de aceleración y viscosidad: El desafío técnico resuelto por la IA fue lograr que términos como la aceleración, los gradientes de presión, la transferencia de momento y la viscosidad crezcan a niveles gigantescos pero se cancelen entre sí de forma matemáticamente exacta.

¿Cómo logró la IA de OpenAI resolver la conjetura matemática?

Para lograr este hito, OpenAI no utilizó un solo modelo conversacional, sino una red masiva y coordinada de agentes de IA.

1. Un modelo interno superior a GPT-6 Astra

OpenAI utilizó un nuevo modelo interno entrenado con capacidades matemáticas y de razonamiento cuantitativo significativamente superiores a las de GPT-6 Astra.

2. Una red de 10,000 agentes concurrentes

El esfuerzo involucró a grupos de agentes interconectados con capacidad para consultar bases de datos, ejecutar código y comunicarse entre sí. El grupo clave que resolvió Navier-Stokes integró aproximadamente 10,000 agentes trabajando en paralelo.

3. Del problema de Euler a Navier-Stokes

Antes de atacar Navier-Stokes, la IA sorprendió a los investigadores resolviendo una versión simplificada: la regularidad de las ecuaciones de Euler (el límite sin viscosidad ni fuerza externa). Esta resolución sirvió como catapulta conceptual. Los investigadores tomaron los conocimientos intermedios generados para Euler y reorientaron la red de agentes hacia Navier-Stokes.

4. Polinización cruzada mediante Codex

Para evitar que los grupos de agentes quedaran atrapados en caminos sin salida, OpenAI utilizó su sistema Codex para analizar, consolidar y compartir las ideas matemáticas más prometedoras entre los distintos subgrupos.

El proceso completo requirió 2.7 millones de mensajes entre agentes y aproximadamente 130 mil millones de tokens de salida, alcanzando la solución en 88 horas de cómputo continuo, seguidas de 17 horas adicionales para la verificación lógica formal en el software Lean a cargo de GPT-6 Astra.

Polémica y renuncia al premio económico

El anuncio de OpenAI coincidió con investigaciones paralelas de Levent Alpöge (investigador de Anthropic) y Tristan Buckmaster (profesor de la Universidad de Nueva York - NYU), quienes de forma independiente obtuvieron importantes hallazgos en las ecuaciones de Euler forzadas. OpenAI aclaró que sus agentes llegaron a la solución de forma autónoma sin acceder a datos privados o trabajo no publicado de dicho equipo, felicitándolos por su logro.

A pesar de haber resuelto uno de los desafíos más complejos de la historia de la ciencia, OpenAI declaró explícitamente que no reclamará el premio de un millón de dólares del Instituto Clay de Matemáticas.

La compañía enfatizó que su objetivo es reportar el progreso exponencial de las capacidades de la IA y colaborar para que estos avances sirvan como herramientas para que científicos y matemáticos de todo el mundo amplíen las fronteras del conocimiento humano.