Hoy el transporte de mercancía y productos comerciales que forman parte de la alimentación peruana, por ejemplo, puede llevarse a cabo mediante los denominados terminales portuarios, siendo en esta oportunidad uno muy reconocido aquel cuyo desempeño lo sitúa entre los 3 de mayor eficiencia a nivel latinoamericano. Al respecto, hoy te contamos que según índice desarrollado conjuntamente por parte del Banco Mundial (BM) y el S&P Global Market Intelligence, el país ostenta buena colocación dentro de ranking mediante el cual se mide el tiempo que los “buques pasan en puerto y lo relaciona con la cantidad de contenedores que se mueven” durante ese lapso.

ESTE ES EL PUERTO PERUANO QUE FIGURA EN RANKING 2025 COMO UNO DE LOS 3 MÁS EFICIENTES A NIVEL LATINOAMERICANO

Llega el fin de año, y una grata noticia para el Perú luego de publicarse los resultados entorno al informe del Container Port Performance Index (CPPI) que abarca el período de 2020 a 2024, y sitúa a reconocido puerto nacional entre los 3 más eficientes de América Latina.

Dicho trabajo elaborado de manera conjunta por parte del BM y el S&P Global Market Intelligence, hoy se termina basando en una metodología consolidada para generarle puntuaciones a más de 400 muelles de contenedores a nivel global, y de esa forma ofrecer información sobre “cómo las cadenas de suministro globales y regionales evolucionan bajo presión”, entre otros factores que valoran el desempeño de los más importantes terminales portuarios.

Según el CPPI elaborado por parte del Banco Mundial y el S&P Global Market Intelligence, el Puerto del Callao se erige como uno de los 3 más eficientes de América Latina.

Ascendiendo significativamente del puesto 56 al 37 del CPPI, el Puerto del Callao, el más grande de la costa del Pacífico sudamericano, llama la atención por no solamente escalar posiciones, sino también erigirse como uno de los terminales que experimentaron mejoras basadas en los siguientes factores:

Fuerte compromiso político

Asociaciones con operadores internacionales de terminales

Simplificación de los procedimientos comerciales

Inversiones específicas de instituciones financieras

“Incluso en medio de múltiples perturbaciones, los puertos de los países en desarrollo están encontrando formas de adaptarse, mejorar y maximizar su valor”, señaló Nicolas Peltier-Thiberge, director mundial de Transporte del BM, entorno a un CPPI 2025 donde figuran mejor posicionados tanto el Dakar (Senegal) como el Jawaharlal Nehru (India), y también el Mersin (Turquía), Puerto Saíd (Egipto) y el Posorja ecuatoriano.

EL PUERTO DEL CALLAO DONDE SE VIENE DESARROLLANDO EL SISTEMA DE DESCARGA DE GRANOS MÁS RÁPIDO DE SUDAMÉRICA

La importancia de las importaciones radica en la sostenibilidad y crecimiento económico que te brinda precisamente la compra de bienes, servicios o productos cuyo desembarco y traslado dependen de la operatividad de unidades físicas y funcionales como aquel ubicado en Perú donde se viene construyendo un nuevo y el más veloz sistema de descarga de granos de Sudamérica.

Así es como los medios comparten la información de manera oficial tras el anuncio realizado por la APN, entidad de Gobierno que lo remarca como un “hito para el desarrollo portuario peruano” llevado a cabo por APM Terminals en Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao.

“Acabamos de recibir los primeros 14 contenedores que contienen las planchas metálicas, de un total de 60, para la construcción de estos silos de acero”, le indicaba José Carlos Ferreira Maia, director de proyectos de dicha concesionaria, a la revista Perú Construye con respecto a los avances de la obra que busca fortalecer las operaciones graneleras mediante precisamente la edificación de 12 silos verticales de acero, “donde se podrán almacenar 60,000 toneladas de granos” adicionales a los 25 mil espacios ya disponibles.

Según expone la APN, esta infraestructura a cargo de APM Terminals tiene una inversión de US$ 95 millones, y en la misma se “instalarán 2 descargadores continuos de granos para agilizar la velocidad de descarga de las embarcaciones”, considerando la recepción de los siguientes granos:

Trigo 73%

Maíz 54%

Cebada 100%

Cabe resaltar como parte de los avances de obra de la Etapa 3A en Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao operado por APM Terminals, que también vienen acondicionándose nueva batería de silos, balanzas para Carga General, posiciones de Reefer Racks, así como espacio pavimentado para patio de contenedores con miras a inaugurarse próximamente.

En relación a su inauguración al 100%, resulta importante dar a conocer que éste se produciría durante el primer semestre del 2025, tal y como lo precisa dicha empresa que hoy tiene previsto poner en marcha el nuevo sistema de descarga de granos a fin de agilizar la velocidad de liberación de productos que traen las embarcaciones, y asimismo, terminar reduciendo los tiempos de espera de las naves.