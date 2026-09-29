Por Redacción EC

Reducir el monto del recibo de luz no siempre implica dejar de utilizar los aparatos eléctricos que forman parte de la rutina diaria, sino conocer cuáles demandan mayor cantidad de energía y prestar especial atención a su tiempo de funcionamiento. En los hogares existen equipos que, aunque se utilizan durante pocos minutos, requieren una potencia considerable para operar, mientras que otros permanecen encendidos durante varias horas y tienen un consumo menor. De acuerdo con información difundida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), existe un electrodoméstico que destaca por encima de otros de uso cotidiano cuando se compara la potencia que necesita para funcionar. Y, contrario a lo que muchos podrían imaginar, no se trata del televisor ni de la lavadora.