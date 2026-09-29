Reducir el monto del recibo de luz no siempre implica dejar de utilizar los aparatos eléctricos que forman parte de la rutina diaria, sino conocer cuáles demandan mayor cantidad de energía y prestar especial atención a su tiempo de funcionamiento. En los hogares existen equipos que, aunque se utilizan durante pocos minutos, requieren una potencia considerable para operar, mientras que otros permanecen encendidos durante varias horas y tienen un consumo menor. De acuerdo con información difundida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), existe un electrodoméstico que destaca por encima de otros de uso cotidiano cuando se compara la potencia que necesita para funcionar. Y, contrario a lo que muchos podrían imaginar, no se trata del televisor ni de la lavadora.

El aparato que exige más potencia

La cocina eléctrica encabeza esta relación con una potencia aproximada de 4.500 watts. Se trata de un equipo indispensable para muchas familias, pero cuyo uso puede representar una demanda importante de electricidad, especialmente cuando permanece encendido durante periodos prolongados.

Por ello, conocer este dato puede ser útil al momento de organizar las actividades domésticas. Reducir tiempos innecesarios de funcionamiento y utilizar adecuadamente las diferentes funciones del equipo son algunas de las consideraciones que pueden ayudar a controlar el consumo.

La ducha eléctrica también demanda bastante

En el segundo lugar aparece la ducha eléctrica, que requiere alrededor de 3.700 watts de potencia para operar. Aunque su funcionamiento suele concentrarse en determinados momentos del día, la elevada potencia que necesita la convierte en otro de los equipos a los que conviene prestar atención.

La diferencia frente a otros aparatos de uso habitual es considerable. Una lavadora, por ejemplo, registra alrededor de 400 watts, mientras que un microondas demanda aproximadamente 1.000 watts y una refrigeradora cerca de 200 watts, según los valores de referencia mencionados.

¿Qué equipos consumen menos electricidad?

No todos los aparatos del hogar representan un gasto elevado. La tecnología también ha permitido desarrollar dispositivos que requieren menos energía para realizar sus funciones habituales. Un ejemplo son los televisores LED, cuyo consumo puede ser inferior al de tecnologías anteriores como las pantallas de plasma. Un televisor LED de 40 pulgadas puede demandar alrededor de 32 a 33 watts por hora, dependiendo del modelo.

Los proyectores también aparecen entre las alternativas de menor demanda energética, con un consumo aproximado de 29 a 30 watts por hora. En el caso de la iluminación, las bombillas LED destacan por su eficiencia, pues pueden utilizar entre 4 y 5 watts por hora, frente a los cerca de 25 watts de una bombilla convencional.

Tecnología que ayuda a reducir el consumo

Las computadoras también presentan diferencias dependiendo del tipo de equipo. Una computadora de escritorio puede consumir alrededor de 69 watts por hora, mientras que una laptop puede requerir aproximadamente 34 watts por hora, aunque el gasto real varía según sus características y la actividad que se esté realizando.

En cuanto a las refrigeradoras y lavadoras, los avances tecnológicos han permitido mejorar su eficiencia. Los modelos modernos de refrigeradoras incorporan sistemas destinados a reducir el consumo energético, mientras que las lavadoras más recientes han optimizado tanto el uso de electricidad como el de agua. Por eso, además de fijarse en la potencia de un aparato, también resulta importante revisar su eficiencia energética antes de adquirirlo.