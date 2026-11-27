Contar con una buena conexión a internet se ha vuelto indispensable para realizar actividades laborales, estudiar, entretenerse o comunicarse desde casa. Sin embargo, contratar un plan de alta velocidad no siempre garantiza que la señal Wi-Fi funcione correctamente en todos los espacios de una vivienda. Aunque muchas personas suelen atribuir estos inconvenientes a fallas del proveedor o a problemas con el router, existen otros factores que pueden interferir en la conexión. Uno de ellos está relacionado con un electrodoméstico que suele encontrarse en la cocina y que podría estar perjudicando la estabilidad de la red inalámbrica sin que sus usuarios lo sospechen.

EL ELECTRODOMÉSTICO QUE PODRÍA ESTAR ARRUINANDO LA SEÑAL DE TU WI-FI

El horno microondas es uno de los aparatos que puede generar interferencias en determinadas conexiones inalámbricas. Según un video del creador de contenido Jesse Carvajal, difundido por el medio El Tiempo, cuando este electrodoméstico entra en funcionamiento puede afectar las redes Wi-Fi que utilizan la frecuencia de 2,4 GHz, provocando una disminución en el rendimiento de internet.

Durante una demostración, el especialista utilizó un programa de análisis de redes para observar las variaciones del espectro electromagnético. Los resultados mostraron que, al encender el microondas, la velocidad de una conexión que inicialmente registraba entre 30 y 50 Mbps podía descender hasta aproximadamente 6 o 7 Mbps. Este comportamiento evidencia cómo determinados aparatos domésticos pueden afectar la experiencia de navegación, especialmente cuando se encuentran cerca del router.

¿POR QUÉ EL MICROONDAS PUEDE INTERFERIR CON TU CONEXIÓN A INTERNET?

La explicación se encuentra en las frecuencias que utilizan ambos dispositivos. Muchos routers inalámbricos transmiten información mediante la banda de 2,4 GHz, mientras que los hornos microondas emplean energía electromagnética en una frecuencia cercana para calentar los alimentos. Esta coincidencia puede provocar interferencias cuando ambos equipos funcionan simultáneamente.

Otro aspecto importante es la diferencia de potencia entre los aparatos. Los hornos microondas domésticos pueden tener una potencia de salida cercana a los 1.000 vatios, mientras que los routers trabajan con niveles de transmisión considerablemente menores, generalmente inferiores a los 100 milivatios. No obstante, esto no significa que el electrodoméstico afecte permanentemente la conexión: el problema suele presentarse mientras está encendido y depende de factores como la distancia y las condiciones del entorno.

LA TOSTADORA ES OTRO APARATO QUE DEBERÍAS DESCONECTAR DESPUÉS DE USAR

Aunque el microondas puede ocasionar problemas con la señal inalámbrica, existe otro electrodoméstico de uso cotidiano que merece atención por motivos de seguridad. Se trata de la tostadora, un aparato presente en numerosos hogares que puede acumular pequeños fragmentos de pan en su interior. Cuando estos residuos permanecen durante mucho tiempo sin retirarse, existe la posibilidad de que se sobrecalienten y terminen provocando humo o incluso un incendio.

El riesgo puede aumentar si el dispositivo permanece conectado a la corriente eléctrica sin necesidad. Las migas acumuladas, el deterioro de sus componentes o una activación accidental pueden generar situaciones peligrosas. Por ese motivo, es importante revisar periódicamente la bandeja recolectora y retirar los restos de alimentos cuando el aparato se encuentre completamente frío y desconectado.

¿QUÉ HACER PARA EVITAR PROBLEMAS CON ESTOS ELECTRODOMÉSTICOS?

Para mejorar el rendimiento del Wi-Fi, una recomendación práctica es mantener el router alejado del microondas y de otros aparatos que puedan producir interferencias. También se puede considerar el uso de la banda de 5 GHz, siempre que los dispositivos sean compatibles, pues permite reducir los problemas asociados con la saturación de la frecuencia de 2,4 GHz, aunque su alcance suele ser menor. En cuanto a la tostadora, lo aconsejable es desconectarla después de cada utilización, mantenerla limpia y evitar dejarla funcionando sin supervisión.