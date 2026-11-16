Por Manuel Gomez

Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmitió un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, a pocas horas de culminar su viaje apostólico, el pontífice dejó emotivas frases que conmovieron a los habitantes de Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, y que invitaron a la población a reflexionar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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