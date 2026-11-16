Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmitió un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, a pocas horas de culminar su viaje apostólico, el pontífice dejó emotivas frases que conmovieron a los habitantes de Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, y que invitaron a la población a reflexionar. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LAS FRASES DEL PAPA LEÓN XIV QUE CONMOVIERON A LA POBLACIÓN DE CHICLAYO, SANTA CRUZ Y ZAÑA

Durante el tercer y cuarto día de su visita apostólica al Perú, el papa León XIV recorrió las localidades de Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, lugares vinculados a su historia personal, formación pastoral y vocación religiosa. En su estadía, el máximo representante de la Iglesia católica participó en diversas actividades, entre ellas, la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la clausura del Año Jubilar, junto a miles de feligreses. En ese contexto, te presentamos, compartido por Andina, las principales frases que dejó el santo padre durante su recorrido:

“Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones en particular por mi salud que en estos momentos se prueba, que con ayuda de Dios estoy superando”.

“Debe ser una exigencia de la labor misionera de los católicos escuchar la realidad social y cultural, defender la dignidad humana y acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“Un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores, se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte”.

“Queridos hermanos y hermanas, ¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes".

“Gracias pueblos de Zaña por recibirme con el gozo y la hospitalidad que los caracterizan, por tantos gestos de cariño y también por los sabrosos alimentos que con tanto esmero me han preparado”.

“A ti, madre nuestra Inmaculada, elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”.

#lima ♬ sonido original - Noticias OEM @oemnoticias Durante una vigilia de oración en Lima, el Papa León XIV envió un mensaje de esperanza a los jóvenes: recordó que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo y que, pese a los errores del pasado, Jesús sigue invitándolos a caminar junto a Él. #papaleonxiv

GRUPO RÍO Y SU ANECDÓTICA HISTORIA CON EL PAPA LEÓN XIV EN CHULUCANAS

A través de sus redes sociales oficiales, el Grupo Río sorprendió a sus seguidores al compartir una anécdota que tiene como protagonista al ahora papa León XIV, durante uno de sus conciertos realizados en el norte entre 1985 y 1986. Según la publicación, la banda conoció este episodio a partir de las declaraciones de uno de los antiguos monaguillos del pontífice, quien recordó las actividades y los paseos que el entonces padre Robert Prevost compartía con ellos durante su labor pastoral en Chulucanas, entre ellos asistir a uno de sus conciertos en el Coliseo de Piura.

Ante ello, los músicos nacionales expresaron su emoción y señalaron que se sienten muy honrados de que sus canciones hayan formado parte de la vida del actual papa durante esa época. “No lo podíamos creer hasta que vimos que la información es verídica y publicada en distintos medios. Nos llena de emoción conocer esta anécdota tantos años después y saber que nuestra música formó parte de un recuerdo tan especial para aquellos jóvenes y para quien hoy es el líder de la Iglesia católica”, escribió la agrupación musical.