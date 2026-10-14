La comunidad de cinefilos y usuarios de redes sociales ha quedado estupefacta tras redescubrir una espeluznante coincidencia en “El habitante” (2017), largometraje mexicano de terror actualmente disponible en la plataforma de Netflix. La producción, dirigida por el cineasta uruguayo Guillermo Amoedo y protagonizada por María Evoli, Vanesa Restrepo y Carla Adell, se ha posicionado en el centro de la conversación digital debido a un detalle argumental que parece haber anticipado acontecimientos eclesiásticos reales casi una década antes de su ocurrencia.

¿Qué pasa en la aterradora escena del Papa León XIV?

Para entender el revuelo generado en TikTok y X, es necesario analizar detalladamente la secuencia inicial del film. La película arranca con una atmósfera densa y un ritmo narrativo que prepara al espectador para un relato de ocultismo, corrupción y posesiones demoníacas.

El PAPÁ LEON XIV Morirá? El año 2017 salió una película llamada “el Habitante” en el cual mencionan que el papa León 14 (cuando aún no era nombrado) morirá por problemas pulmonares (enfermedad por la cual será operado en estos días)… está en Netflix https://t.co/uMzhJ69Yxg — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) October 13, 2026

Antes de adentrarse en la trama principal sobre la incursión nocturna a la residencia del senador, la pantalla muestra la emisión de un noticiero ficticio de televisión. En esta transmisión periodística, un presentador informa con tono sombrío una noticia de alcance global: el fallecimiento del pontífice de la Iglesia Católica, identificado explícitamente con el nombre papal de León XIV. Según el reporte televisivo del filme, la causa de muerte del Santo Padre fue un colapso cardiopulmonar masivo.

Aunque el segmento dura apenas unos segundos y funciona como ruido de fondo para contextualizar el ambiente de caos espiritual y decadencia moral que rodea al Vaticano en la historia, su impacto en la trama es fundamental. La muerte de León XIV en el prólogo simboliza el debilitamiento de las fuerzas del bien, dejando a la Iglesia sin su cabeza visible justo cuando un mal ancestral es liberado en la Tierra.

El argumento central de “El Habitante” y su conexión vaticana

La historia sigue a tres hermanas —Camila, María y Ana— que deciden irrumpir durante la noche en la lujosa residencia de un influyente y corrupto senador político. El objetivo del trío es encontrar dinero chantajista para saldar una deuda urgente que pone en riesgo sus vidas. Sin embargo, al registrar el sótano de la mansión, descubren a la pequeña hija del senador atada a una cama, con muestras evidentes de haber sufrido tormentos físicos.

El papa León XIV pronuncia su discurso durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP) / ANDREAS SOLARO

Creyendo que están ante un caso de maltrato infantil perpetrado por la alta esfera política, las hermanas deciden liberarla. Lo que desconocen es que la niña no está secuestrada ni sometida a abuso terrenal: se encuentra bajo la posesión de un demonio manipulador y sumamente poderoso. A medida que la entidad maligna empieza a utilizar los secretos más oscuros y traumas de cada personaje para destruir sus mentes, la transmisión de noticias sobre la crisis eclesiástica tras la muerte del Papa León XIV refuerza la sensación de desprotección espiritual y apocalipsis inminente.

¿Profecía o coincidencia cinematográfica?

La razón por la cual esta escena del año 2017 se ha vuelto viral responde a la inusual precisión del detalle. Cuando el guion fue redactado entre 2015 y 2016, el líder del Vaticano era el papa Francisco, y el último pontífice registrado históricamente con ese nombre había sido León XIII, fallecido en 1903.

Frente a las especulaciones de teorías conspirativas en internet, el propio director Guillermo Amoedo aclaró el origen de esta mención. Según ha revelado en entrevistas, la elección de “León XIV” no obedeció a dotes adivinatorias, sino a una exhaustiva investigación sobre literatura apocalíptica, las célebres profecías apócrifas de San Malaquías y el registro histórico de los antipapas. El cineasta buscaba un nombre de fuerte resonancia tradicional y teológica que transmitiera autoridad y peso dramático al relato.

La reciente repercusión en redes sociales cobró fuerza masiva al compararse el metraje de ficción con la elección real de Robert Prevost como León XIV en mayo de 2025 y las posteriores noticias en torno a sus complicaciones de salud pulmonar. Esta llamativa convergencia entre la ficción mexicana y la realidad eclesiástica ha convertido a El habitante en un fenómeno de culto dentro del catálogo de terror de Netflix.