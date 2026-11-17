La despedida del papa León XIV del Perú dejó una escena que fue más allá de los actos oficiales y las multitudinarias muestras de afecto en las calles. Una controladora de tránsito aéreo de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) aprovechó un momento de la comunicación radial para dedicarle unas palabras al pontífice, cuando el avión que lo trasladaba a Roma estaba por dejar el espacio aéreo peruano. El mensaje, pronunciado con evidente emoción, convirtió una coordinación aeronáutica en un gesto de gratitud y cariño que rápidamente llamó la atención en internet.

¿Qué le dijo la controladora aérea al papa León XIV antes de dejar el Perú?

El mensaje comenzó con una solicitud especial a la tripulación para dirigirse al Santo Padre. “Ha sido un honor para el personal aeronáutico acompañarlo con nuestra labor en cada uno de sus vuelos en cielo peruano”, expresó la trabajadora de CORPAC. Sus palabras reflejaron el significado que tuvo para ella y sus compañeros participar en la coordinación de los desplazamientos del pontífice durante su visita apostólica.

La operadora continuó con una frase que resumió el sentimiento detrás de su intervención: “Tenga la seguridad que esta visita ha calado en nuestros corazones de una manera significativa”. No se trató de una comunicación habitual entre una torre de control y una aeronave, sino de un reconocimiento personal al papa por su paso por el país y por el impacto que dejó entre quienes estuvieron a cargo de su seguridad aérea.

La cita bíblica que marcó la despedida del pontífice

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando la controladora recurrió al Salmo 121 para expresar sus buenos deseos al líder de la Iglesia católica. “El Señor cuidará tu salida y llegada desde ahora y para siempre”, recordó durante la transmisión, en una referencia religiosa que acompañó el cierre de su mensaje.

La trabajadora terminó con una frase dirigida no solo al pontífice, sino también en representación del sentimiento de muchos peruanos: “El Perú lo despide con fe y lo esperará siempre con los brazos abiertos. Que Dios lo acompañe en su retorno a Roma”. La elección de estas palabras convirtió la despedida en una escena especialmente simbólica, pues combinó la labor técnica de la aviación con una expresión de fe.

¿Cómo reaccionó el piloto del avión que trasladaba al papa León XIV?

Después de escuchar el mensaje, el piloto respondió brevemente a través de la frecuencia radial: “Gracias por sus palabras, se las haremos llegar al Santo Padre”. La respuesta confirmó que el saludo había sido recibido por la tripulación, que continuó con los procedimientos correspondientes para el desplazamiento de la aeronave.

La comunicación retomó luego su carácter operativo. La controladora indicó al vuelo Perú 2530 que debía contactar con Lima Radar en la frecuencia asignada y le deseó un buen viaje. Así, el intercambio concluyó con el protocolo habitual del control aéreo, aunque el mensaje de despedida ya había dejado una huella distinta en la transmisión.

CORPAC difundió el video y destacó el trabajo de su personal aeronáutico

El episodio se conoció a través de un video publicado por CORPAC en su cuenta oficial de TikTok. La grabación permitió escuchar la intervención de la operadora y observar parte del trabajo que se desarrolla desde la torre de control. La publicación se difundió rápidamente en redes sociales y recibió numerosas reacciones de usuarios que destacaron la sensibilidad del gesto.

La corporación acompañó el registro con el hashtag #CielosQueUnen y un mensaje institucional en el que resaltó el significado de haber acompañado los vuelos del pontífice durante su recorrido por el país. También reconoció la labor de sus trabajadores, quienes participaron en las coordinaciones necesarias para guiar las operaciones aéreas con seguridad y compromiso durante la visita papal.

Vuelo Perú 2530: el último trayecto del papa León XIV por el cielo peruano

La aeronave que trasladaba al pontífice fue identificada en la comunicación radial como vuelo Perú 2530. Su partida desde Lima marcó el cierre de la visita apostólica que León XIV realizó entre el 11 y el 16 de noviembre, con actividades en distintas ciudades y encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y miles de fieles.

El mensaje de la controladora se produjo en los instantes previos a que el avión abandonara el espacio aéreo nacional rumbo a Roma. Mientras el pontífice iniciaba su retorno al Vaticano, la trabajadora de CORPAC expresó un sentimiento que también se manifestó en las calles durante su despedida: el agradecimiento por su visita y el deseo de que vuelva al Perú. Una última comunicación radial bastó para convertir el cierre de una operación aérea en uno de los momentos más emotivos del adiós al papa León XIV.