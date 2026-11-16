La visita del papa León XIV al Perú entra en su etapa final. Después de seis días de encuentros, celebraciones religiosas y actividades en distintas regiones, el sumo pontífice se prepara para despedirse del país este lunes 16 de noviembre. Su última jornada contempla una visita especial en el Callao, una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, y una ceremonia oficial antes de abordar el avión que lo llevará de regreso al Vaticano. Para quienes todavía esperan verlo y darle un último saludo, las autoridades han informado sobre el recorrido que seguirá su comitiva hacia el aeropuerto.

¿Cuál será la agenda del papa León XIV en su último día en Perú?

La jornada final del santo padre comenzará a las 8:30 a. m. con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en el Callao. Este encuentro tendrá un significado especial por el carácter social y religioso de la institución, dedicada al cuidado y acompañamiento de personas adultas mayores.

Posteriormente, León XIV se trasladará hasta la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde presidirá la última celebración eucarística de su viaje apostólico por territorio peruano. La misa está programada para las 10:30 a. m. y será uno de los acontecimientos centrales de la despedida, con una asistencia multitudinaria de fieles que esperan participar en este encuentro.

Esta es la ruta principal que seguirá el papa León XIV hacia el Callao

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el recorrido principal de la comitiva papal después de la misa partirá desde la avenida Jorge Chávez, en Santiago de Surco. Desde ese punto, el vehículo que trasladará al pontífice continuará hacia el óvalo Balta y tomará la avenida República de Panamá.

El desplazamiento seguirá por la quebrada Armendáriz, desde donde la comitiva ingresará al circuito de playas de la Costa Verde. Posteriormente, subirá por la avenida Rafael Escardó, en San Miguel, para continuar por la avenida La Marina y finalmente tomar la avenida Elmer Faucett, vía que permitirá llegar al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. Este será el trayecto principal previsto para el traslado del santo padre hacia el lugar donde se realizará la ceremonia de despedida.

Este lunes 16 concluirá su visita al Perú y se trasladará desde Las Palmas hasta el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

¿Qué avenidas comprende la ruta alterna ante cualquier imprevisto?

Las autoridades también han contemplado un segundo recorrido para responder ante cualquier eventualidad que pueda afectar el desplazamiento del pontífice. Esta ruta de contingencia permitirá que la comitiva llegue al Callao utilizando otras importantes avenidas de Lima, sin depender exclusivamente del circuito de playas.

El trayecto alternativo comenzará igualmente en la avenida Jorge Chávez y continuará por el óvalo Balta y la avenida República de Panamá. Luego, los vehículos ingresarán a la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, seguirán por la avenida Javier Prado y tomarán la avenida Faustino Sánchez Carrión. Finalmente, la comitiva se incorporará a la avenida La Marina y continuará por la avenida Elmer Faucett, pasando por los cruces con las avenidas San José y Argentina hasta llegar al Grupo Aéreo N.° 8.

¿A qué hora será la despedida del papa León XIV en el Callao?

Una vez que llegue al Grupo Aéreo N.° 8, el papa León XIV participará en una ceremonia oficial de despedida programada para la 1:15 p. m. Este acto marcará el cierre protocolar de su visita apostólica al Perú y contará con la participación de autoridades encargadas de acompañar su salida del territorio nacional.

Según el itinerario difundido por la Agencia Andina, el vuelo de regreso a Roma está previsto para las 1:45 p. m., es decir, apenas 30 minutos después de la ceremonia. Con ello, el pontífice pondrá punto final a una visita que generó expectativa entre miles de ciudadanos y congregó a fieles de diferentes partes del país.

Perú se prepara para despedir al pontífice tras seis días de recorrido

La despedida de León XIV llegará después de una intensa agenda que incluyó actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Durante su permanencia en el país, el papa volvió a encontrarse con lugares y comunidades que formaron parte de su historia pastoral, especialmente Chiclayo, donde ejerció como obispo durante varios años.

Su recorrido por Sudamérica también comprendió dos días de actividades en Uruguay y tres en Argentina, antes de llegar al Perú para completar la última etapa de esta gira apostólica. La misa en Las Palmas y su posterior traslado al Callao representan, por tanto, los últimos momentos de un viaje marcado por encuentros religiosos, mensajes de esperanza y muestras de afecto de los ciudadanos.