Según cifras del Ministerio Público, se registraron cerca de 118 víctimas de atentados en el transporte urbano en la capital, de las cuales hubo 65 fallecidos y 53 heridos, entre agosto de 2024 y octubre de 2025. A esto se le suma los atentados contra reconocidas agrupaciones de cumbia e incluso las victimas que existen a diario por la ola de criminalidad en el país. De hecho, debido al fuerte impacto de la delincuencia, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó que se generará perdidas económicas de hasta S/ 19 800 millones este 2025, golpeando negativamente la productividad, la inversión y el bienestar de los hogares peruanos. Ante esta terrible situación, diversos gremios y sectores convocados por la ‘Generación Z’ anunciaron un nuevo paro este 15 de octubre a fin de que se pueda tomar medidas urgentes para acabar con esta problemática. Por su parte, universidades peruanas se pronunciaron sobre esta movilización y anunciaron clases virtuales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ UNIVERSIDADES SUSPENDERÁN CLASES POR EL PARO DE ESTE 15 DE OCTUBRE?

El pasado 8 de octubre, la agrupación Agua Marina sufrió un terrible atentado en un concierto que se llevó a cabo en Chorrillos. Esto fue el detonante para que convoquen a una nueva paralización programada para este miércoles 15 de octubre como protesta por la ola de asesinatos hacia la ciudadanía, entre ellos los transportistas formales e informales de la capital. De esta manera, frente a esta situación, diferentes universidades e instituciones informaron que suspenderán sus clases, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que anunció, hasta este momento, que sus actividades se desarrollarán virtualmente ese día, tanto lecciones como exámenes.

“Consideramos el posible impacto que esta medida pueda tener en la movilidad y seguridad de nuestra comunidad universitaria, la PUCP informa que ese día las actividades académicas presenciales que puedan realizarse a distancia, incluidos exámenes parciales, se desarrollarán de manera remota, a través de clases o evaluaciones virtuales. Aquellas actividades, exámenes. prácticas o laboratorios que requieran presencialidad u otros recursos se reprogramarán. Las unidades académicas les comunicarán oportunamente sobre aquellas evaluaciones que virtualizan o reprograman”, comunicó dicha casa académica.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PARO DE ESTE 15 DE OCTUBRE?

Los jóvenes de la ‘Generación Z’ y el Bloque Universitario, que integran estudiantes de diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP, lanzaron una nueva movilización llamada “Gran marcha nacional” para este miércoles 15 de octubre. En este paro, los manifestantes buscan protestar contra el Gobierno y el Congreso de la República debido a la falta de políticas de seguridad que frenen la ola de criminalidad que afecta al país desde hace varios meses. Asimismo, protestarán contra la corrupción y el nepotismo. La movilización busca representar un acto de unidad entre el movimiento estudiantil, los gremios de transporte y diversos sectores sociales.

Por otro lado, estos jóvenes manifestantes anunciaron otro paro programado para este domingo 12 de octubre a nivel nacional como rechazo a la asunción de José Jerí a la presidencia de la República. Esto se debe a sus cuestionables antecedentes, como una denuncia por violación, publicaciones machistas en redes sociales y cargos por corrupción. “Estamos convencidos de que la mayoría del pueblo peruano comparte nuestro sentir y repudio. Conocemos tu historial José Jerí y los valores que representas. No reconocemos a este Congreso de la República, que ha traicionado la voluntad del pueblo”, indicaron en un comunicado.