A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) viene ofreciendo una serie de herramientas mediante las cuales hasta puedes terminar tomando la mejor decisión para estudiar la carrera de tus sueños. En ese sentido, la publicación de las especialidades mejor pagadas en Lima Metropolitana, hoy llama la atención revelando que Medicina no es aquella con mejores ventajas económicas, sino más bien otra profesión cuyo ingreso promedio mensual supera todas las expectativas hacia fines del 2025.

ESTA ES LA CARRERA MEJOR PAGADA EN LIMA METROPOLITANA, SEGÚN EL MTPE

El sueño de todo niño o adolescente es convertirse en un profesional a futuro, y por ello el aprendizaje en la etapa académica escolar resulta básica hacia la consolidación estudiando una carrera universitaria que de manera anual forma parte del ranking elaborado por el MTPE donde se establecen las remuneraciones promedios mensuales dentro del ámbito privado.

A través de “Mi Carrera”, la plataforma de Gobierno creada en diciembre 2023 con el objetivo de favorecer a los jóvenes del país mediante información acerca de las profesiones que tienen mayor demanda laboral, entre otros, hoy se da a conocer información actualizada cuyos resultados sitúan sorprendentemente si tomamos en cuenta a los listados de los últimos años, a Economía como aquella especialidad que ofrece mayores ingresos si lo estudias en Lima.

Según el listado elaborado por el MTPE teniendo como fuente a la Planilla Electrónica con datos de entre junio 2024 y mayo 2025, dicha carrera universitaria supera incluso a la de Medicina y algunas ingenierías, gracias a un ingreso promedio mensual ascendente a los S/11 mil 661 para adultos de 30 años o más, siendo 2.605 la más mínima remuneración y 23.231 soles la máxima.

Con respecto a Economía como la profesión actualmente mejor pagada en Lima Metropolitana, según el portal de “Mi Carrera”, resulta importante destacar que hoy la puedes estudiar postulando a la Científica del Sur, Universidad del Pacífico, la de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), o la Antonio Ruiz de Montoya del distrito limeño de Pueblo Libre.

ESTAS SON OTRAS DE LAS CARRERAS QUE PUEDES ESTUDIAR EN LIMA Y TE OFRECEN MUY BUENOS SALARIOS, SEGÚN PORTAL DE “MI CARRERA”

Ingeniería de Sistemas y Cómputo

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 18 a 29 años, S/4.713 / Mínimo a máximo: S/1.900 a 8.000

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 18 a 29 años, S/8.889 / Mínimo a máximo: S/3.321 a 15.070

Estadística

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 18 a 29 años, S/4.533 / Mínimo a máximo: S/1.800 a 8.100

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 18 a 29 años, S/8.844 / Mínimo a máximo: S/3.075 a 16.000

Ciencias de la Computación

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 18 a 29 años, S/4.633 / Mínimo a máximo: S/2.000 a 8.240

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 18 a 29 años, S/8.734 / Mínimo a máximo: S/3.213 a 15.526

Ingeniería de Telecomunicaciones

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 18 a 29 años, S/4.338 / Mínimo a máximo: S/1.867 a 7.206

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 18 a 29 años, S/8.094 / Mínimo a máximo: S/3.070 a 14.181

Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleo

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 18 a 29 años, S/4.289 / Mínimo a máximo: S/1.807 a 7.433

- Ingreso promedio mensual para jóvenes de 30 años a más, S/11.294 / Mínimo a máximo: S/3.500 a 20.136

LA CARRERA DE INGENIERÍA QUE SOLO PUEDES ESTUDIAR EN LA SAN MARCOS, Y FIGURA MUY BIEN REMUNERADA EN EL EXTRANJERO

Como una gran novedad del Examen de Admisión 2025-II, finalmente fue presentada la carrera de ingeniería que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) incorpora a su oferta académica en beneficio de miles de postulantes, siendo hoy llamativa también porque pese a su importancia, no es una de las especialidades mejor pagadas en Perú.

En relación al salario que puedes llegar a ganar de manera mensual trabajando como ingeniero del Agua y Tecnologías de Tratamiento en el extranjero, el portal llamado Mi Próximo Paso refiere que convertido a soles, el monto ascendente a tu ingreso promedio supera actualmente los S/40 mil, mientras desde Indeed reportan que hasta 1,500 es lo máximo generado por un trabajador formal.

Cabe resaltar, que dicha carrera según la UNMSM, figura dirigida a “estudiantes interesados en aplicar, fundamentalmente, los conocimientos de Química e Ingeniería Química relacionados con las tecnologías innovadoras en el tratamiento del agua”, constando desde 2025 de diez semestres o ciclos académicos para obtener tanto titulado como bachillerato.