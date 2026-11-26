Un pequeño país de Sudamérica consiguió destacar por encima de sus vecinos al ofrecer condiciones favorables para vivir, trabajar y desarrollarse. Su estabilidad política, el acceso a servicios de salud y un entorno ambiental con características favorables lo han convertido en una de las naciones más atractivas de la región. Aunque no sobresale necesariamente por sus niveles de ingresos, sus indicadores de bienestar le permitieron alcanzar una posición privilegiada.

Se trata de Uruguay, que encabezó el ranking de calidad de vida en América Latina correspondiente a 2025, elaborado por la plataforma Numbeo. El resultado lo colocó por delante de países como Costa Rica y Chile, además de superar a otras naciones de gran relevancia internacional en la clasificación general.

¿Por qué Uruguay es considerado el país con mejor calidad de vida de América Latina?

La posición de Uruguay responde a una combinación de factores que influyen directamente en el bienestar de sus habitantes. Entre ellos destacan la seguridad ciudadana, la estabilidad política y social, la infraestructura urbana y la disponibilidad de servicios públicos. Estas características contribuyen a generar un entorno favorable para quienes buscan establecerse en el país.

Otro aspecto importante es su sistema sanitario, que cuenta con una cobertura accesible para la población. A ello se suma un entorno ambiental caracterizado por un clima templado y condiciones de contaminación que favorecen la calidad de vida. La combinación de estos elementos permite entender por qué la nación sudamericana consiguió diferenciarse dentro de la región.

¿Qué puntuación consiguió Uruguay en el ranking Numbeo 2025?

De acuerdo con el informe de Numbeo correspondiente a 2025, Uruguay alcanzó un índice de calidad de vida de 139,81 puntos, una cifra que lo ubicó en el primer lugar entre los países latinoamericanos incluidos en la evaluación. Este resultado refleja el desempeño de la nación en diferentes aspectos relacionados con las condiciones cotidianas de sus habitantes.

Para establecer esta clasificación, la plataforma considera nueve variables que permiten analizar distintos componentes del bienestar. Entre ellas figuran el poder adquisitivo, el costo de vida, la seguridad, la atención sanitaria, el tráfico, la contaminación, el clima y las condiciones del mercado inmobiliario. De esta manera, el resultado no depende de un solo indicador, sino de la combinación de varios factores.

¿Cuáles son los indicadores en los que destaca Uruguay?

Al revisar las categorías individuales, Uruguay presenta resultados especialmente favorables en determinados aspectos. Según los datos difundidos por El Universo, el país obtuvo una puntuación de 98,04 en clima, considerada muy alta, mientras que su índice de sanidad llegó a 68,57, con una valoración alta. En seguridad consiguió 48,01 puntos y en contaminación registró 43,49, ambos dentro de un nivel moderado.

Sin embargo, no todos sus indicadores muestran resultados igualmente positivos. El poder adquisitivo alcanzó 55,22 puntos y el costo de vida llegó a 46,33, ambos con una valoración baja. Por su parte, el tiempo de desplazamiento en el tránsito obtuvo 39,52 puntos, mientras que la relación entre el precio de las propiedades y los ingresos registró 13,01, una cifra que evidencia dificultades para acceder a una vivienda en función de los salarios.

¿Qué otros países latinoamericanos aparecen en el ranking de calidad de vida?

Aunque Uruguay ocupa el primer puesto regional, otras naciones también consiguieron ubicarse entre los países latinoamericanos con mejores condiciones para vivir. Después de la república sudamericana aparece Costa Rica, seguida de Ecuador, México y Panamá, que completan los primeros lugares de la clasificación mencionada.

El listado también incluye a Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela. Estas posiciones muestran las diferencias existentes entre los países de la región en aspectos como servicios públicos, seguridad, salud y capacidad económica. Así, el informe de Numbeo ofrece una referencia para conocer qué naciones presentan mejores resultados en sus indicadores de bienestar, aunque sus puntuaciones no necesariamente reflejan por igual la experiencia de todos sus habitantes.