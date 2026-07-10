La felicidad de un país se mide por factores que influyen directamente en la calidad de vida, la salud, los ingresos económicos y la seguridad en sus habitantes. Según el Informe Mundial de la Felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación de la Universidad de Oxford en colaboración con la Encuesta Mundial de Gallup. El estudio ofrece una radiografía del bienestar en distintos rincones del planeta. Sus resultados evidencian marcadas diferencias entre las naciones con mayor estabilidad y aquellas inmersas en profundas crisis. La investigación analizó a 147 países y tomó en cuenta indicadores que van más allá del nivel de ingresos, al evaluar la percepción de bienestar y las condiciones para desarrollar una vida digna. Mientras algunas naciones destacan por su tranquilidad y calidad de vida, otras enfrentan conflictos armados, pobreza extrema y una escasa red de apoyo social. El informe identifica cuáles son los países con las condiciones más adversas para sus habitantes. Además, permite conocer la posición de Perú dentro de esta clasificación internacional.

¿Perú figura entre los países con mayor infelicidad según el ranking de la Encuesta Mundial de Gallup?

Perú, afortunadamente, no aparece dentro del grupo de países con los niveles más bajos de bienestar a nivel mundial, según los resultados del más reciente informe sobre felicidad. El estudio, difundido por la plataforma Buzos, establece que las últimas posiciones del ranking están ocupadas por naciones que enfrentan graves dificultades sociales, económicas y de calidad de vida. Estos territorios reflejan escenarios marcados por la pobreza, la inestabilidad y limitadas condiciones para sus ciudadanos. De acuerdo con la clasificación, Afganistán registra el peor índice de bienestar entre los países evaluados, seguido por Sierra Leona, Malawi y Zimbabwe, que también se encuentran entre los últimos lugares del listado. Botswana completa este grupo al ubicarse en el puesto 143 de las 147 naciones analizadas. Los resultados evidencian los grandes desafíos que enfrentan estos países para mejorar las condiciones de vida de su población.

Razones por las cuales estos países se ubican en el fondo del ranking de infelicidad en el mundo

Ocupar los últimos 30 puestos del informe mundial de felicidad refleja una realidad marcada por múltiples dificultades que afectan directamente la calidad de vida de millones de personas. En este grupo predominan países del África subsahariana y territorios afectados por crisis profundas, como el Líbano. Los bajos niveles de bienestar están relacionados con factores sociales, políticos y económicos que se mantienen durante años. Estas condiciones limitan las oportunidades de desarrollo y aumentan la sensación de incertidumbre entre la población. Entre las principales causas destacan los conflictos armados, la inestabilidad gubernamental y la falta de instituciones sólidas. A ello se suman sistemas de salud deficientes, una menor esperanza de vida saludable y dificultades para acceder a servicios médicos adecuados. También influyen los bajos ingresos, la ausencia de redes de apoyo social y la percepción de altos niveles de corrupción en sus autoridades. Todos estos elementos contribuyen a que sus habitantes enfrenten mayores obstáculos para alcanzar una vida plena y segura.

Por otra parte, ¿Cuáles serán los países más felices en el mundo que son un modelo para otras naciones?

Cada país posee una realidad social distinta, pero el Informe Mundial de la Felicidad utiliza una serie de indicadores comunes para evaluar el nivel de bienestar de sus habitantes. Entre los principales factores considerados se encuentran el producto interno bruto por persona, el respaldo social, la esperanza de vida saludable, la libertad individual, la generosidad y la percepción sobre la corrupción. Estos criterios permitieron establecer una clasificación global en la que Finlandia volvió a destacar como líder por noveno año consecutivo.

De acuerdo con el ranking correspondiente al 2026, los países con mayores niveles de felicidad están encabezados por:

Finlandia Islandia Dinamarca Costa Rica Suecia Noruega Países Bajos Israel Luxemburgo Suiza

En el caso finlandés, diversos análisis resaltan no solo sus condiciones naturales y calidad de vida, sino también la confianza entre ciudadanos, la seguridad y la integración positiva de las personas migrantes que llegan al país.

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