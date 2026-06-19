En su más reciente edición, el QS World University Rankings volvió a captar la atención internacional al revelar qué instituciones lograron destacar en una evaluación cada vez más exigente. Entre ellas, seis universidades peruanas consiguieron abrirse paso en esta prestigiosa clasificación global. La consultora británica responsable del ranking aplica una metodología integral que examina múltiples aspectos del desempeño universitario. No solo analiza la reputación académica y la valoración de los empleadores, sino también la producción científica medida a través de las citas por profesor, la presencia de docentes y estudiantes internacionales, y la capacidad de las instituciones para construir redes de investigación a nivel mundial. Sin embargo, uno de los indicadores que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años es la sostenibilidad.

¿Cuáles fueron las universidades más calificadas en el Perú según el el QS World University Rankings?

En la lista del QS World University Rankings figuran instituciones peruanas de reconocida trayectoria como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad de Lima, la Universidad Científica del Sur y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Aunque todas consiguieron posicionarse entre las más destacadas del país, uno de los resultados llamó especialmente la atención. La Universidad de Lima logró consolidar una ventaja significativa frente a las demás ya que mantiene su condición de universidad peruana con mayor capacidad para captar estudiantes extranjeros. Este reconocimiento no solo refleja su proyección internacional, sino también el fortalecimiento de sus programas académicos, convenios globales y estrategias de integración multicultural. En un contexto donde la internacionalización se ha convertido en un factor clave para medir la calidad educativa, el liderazgo alcanzado por la Universidad de Lima marca una diferencia que podría influir en las futuras preferencias de estudiantes de diversos países.

La Universidad de Lima refleja el compromiso sostenido como el pilar fundamental de su institución

María Teresa Bertini, responsable de Internacionalización de la Universidad de Lima, señaló que el liderazgo alcanzado en atracción de estudiantes extranjeros es el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo. “Este reconocimiento responde al prestigio que la institución ha consolidado gracias al trabajo articulado de sus distintas áreas y a una amplia red de alianzas académicas internacionales”, explicó. Asimismo, destacó que la llegada de alumnos de diversas nacionalidades contribuye a crear un ambiente multicultural que fortalece la formación y el intercambio de experiencias dentro del campus. Esto se debe a que los estudiantes participan en programas internacionales, ya que representan a la universidad en distintos escenarios académicos alrededor del mundo. Los buenos resultados no se limitan a este indicador: la Universidad de Lima también ocupa el segundo lugar nacional en Reputación del Empleador y el tercer puesto en Reputación Académica y Sostenibilidad. Gracias a este desempeño, la institución se posicionó en el cuarto lugar del ranking general entre las universidades peruanas evaluadas.

Subir en el ranking como una de las mejores universidades lo hace más competitivos y de mayor reputación

Luis Moy, director de Planificación y Acreditación de la Universidad de Lima, explicó que los principales indicadores del QS World University Rankings se sustentan en evaluaciones especializadas. En el caso de la Reputación del Empleador, esta se construye a partir de encuestas a empresas que valoran el desempeño profesional de los egresados. La Reputación Académica, en cambio, depende de la percepción de expertos del ámbito universitario, mientras que el criterio de Sostenibilidad mide las acciones que implementan las instituciones para contribuir al cuidado del medio ambiente y al bienestar social. Asimismo, destacó además que se trata de una clasificación altamente competitiva a nivel global, donde cada punto refleja un exigente proceso de evaluación. Señaló que, si bien el año anterior nueve universidades peruanas lograron ingresar al ranking, en la edición más reciente solo seis consiguieron mantenerse, lo que evidencia el nivel de competencia internacional al que se enfrentan. En ese contexto, subrayó que las universidades peruanas compiten directamente con algunas de las mejores instituciones del mundo.