Durante los últimos años, el aumento del salario mínimo se ha convertido en un tema de controversia en varios países de Sudamérica, debido a que algunos de ellos son considerados los más bajo. De esta manera, Bloomberg Media llevó a cabo un ranking de las naciones con peor sueldo mínimo en la región. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES DE SUDAMÉRICA CON EL SUELDO MÍNIMO MÁS BAJO?

El país con peor sueldo mínimo en Sudamérica es Venezuela (3.61 dólares), le sigue Argentina con 163 dólares y superando estas naciones está Perú con 277 dólares. A continuación, te presentamos el listado que elaboró Bloomberg Media a través de Statista en la cual se menciona el salario mínimo convertido en dólares de cada país en la región:

Uruguay: 556 dólares (22.268 pesos uruguayos)

556 dólares (22.268 pesos uruguayos) Chile: 532 dólares (460.000 pesos chilenos)

532 dólares (460.000 pesos chilenos) Ecuador: 460 dólares (usa mayormente la moneda estadounidense)

460 dólares (usa mayormente la moneda estadounidense) Paraguay: 367 dólares (más de 2 millones guaraníes paraguayos)

367 dólares (más de 2 millones guaraníes paraguayos) Bolivia: 342 dólares (2.362 bolivianos).

342 dólares (2.362 bolivianos). Colombia: 323 dólares (1.300.000 pesos colombianos)

323 dólares (1.300.000 pesos colombianos) Brasil: 291 dólares

291 dólares Perú: 277 dólares (1.050 soles)

277 dólares (1.050 soles) Argentina: 163 dólares (234.315,12 pesos argentinos)

163 dólares (234.315,12 pesos argentinos) Venezuela: 3.61 dólares (130 bolívares)

Es importante mencionar que, estas estimaciones se apoyan en valores nominales, o sea no se encuentran ajustadas en función del poder de compra ni el costo de vida en cada economía en estos países.

¿QUÉ DIJERON DESDE EL MEF Y EL MTPE SOBRE UN POSIBLE AUMENTO DE SUELDO?

Para que se pueda dar luz verde al esperado aumento de sueldo en el país, el MEF y MTPE han solicitado que este importante tema se debata bajo parámetros técnicos, por lo que se tendrá que llevar a cabo una reunión con el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y tras el acuerdo sobre el aumento del salario mínimo se debería seguir con los procesos correspondientes.

Aunque eso no es todo, pues el titular de la cartera de trabajo, Daniel Maurate, mostró su preocupación por reforzar el CNT, considerándola como frágil. “La institucionalidad del CNT no es fuerte. El problema que ha habido los años anteriores es que como no hay fuerte institucionalidad, depende la voluntad del ministro si convoca o no, depende de si el sector empresarial asiste o no, o si los dirigentes sindicales asisten o no. Cualquier de ellos se levanta, el Consejo no funciona”, comentó para RPP.

Por su parte, José Arista, ministro de Economía y Finanzas, no dudo en referirse sobre este relevante asunto y anunció que durante las próximas semanas se realizarán reuniones con la finalidad de observar esta iniciativa. “Me dice que está convocando algunas reuniones en las próximas semanas o meses para analizar este tema. Pero es un tema que tenemos que ver. No se descarta, definitivamente”, explicó para TV Perú.

¿CUÁNDO SE AUMENTARÍA EL SUELDO MÍNIMO ESTE 2024?

Luego de que en el Congreso de la República proponga a través de un proyecto de ley el aumento del sueldo mínimo en el país a S/1.545, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, decidió pronunciarse sobre esta misiva legislativa donde mencionó que la economía peruana está en la senda del crecimiento, por lo que en caso se mantenga esa tendencia se podría evaluar un aumento para el segundo semestre del año actual sin considerar dicho monto.

“La importancia de que la economía este bien, los ingresos han crecido en promedio S/100, y eso es buena noticia, pero la remuneración mínima vital podría ser también a partir del segundo semestre un buen momento si es que seguimos creciendo”, dijo al inicio.

Asimismo, el titular del MTPE dejó en claro que el aumento del salario mínimo se daría con la condición de un acuerdo entre empleadores y colaboradores. Además, Maurate señaló que esta iniciativa debe contar con una mirada técnica para que no se realice un incremento irresponsable.

“No creo, esa va tener que ser un acuerdo entre empleadores y trabajadores, porque eso tiene que se un incremento mirado técnicamente, no solamente ha que mirar el lado político, menos de manera populista, no podemos hacer un incremento irresponsable”, explicó. Como se sabe, gracias al sector Agropecuario, Pesca, Manufactura, Construcción, Electricidad, Gas y Agua, Transporte, entre otros, se produjo un crecimiento del PBI en 5.28% el pasado abril, según el INEI.