La felicidad de una población no depende únicamente de cómo se siente cada persona. Factores como la situación económica, las relaciones sociales, las condiciones de vida y la expectativa de longevidad también pueden influir en la percepción de bienestar de una sociedad. En ese contexto, cada año se presenta el Informe Mundial de la Felicidad, una evaluación que compara la situación de distintos países mediante indicadores vinculados con la calidad de vida. La edición de 2026 reúne información de más de 140 naciones y permite conocer cómo se posicionan frente a diversos aspectos relacionados con el bienestar de sus habitantes. Entre los criterios considerados figuran variables como el producto interno bruto por habitante, el respaldo social que reciben las personas, la esperanza de vida saludable, además de otros elementos utilizados para evaluar la percepción de satisfacción con la vida.

El reporte, elaborado con participación del Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford y organismos vinculados a Naciones Unidas, volvió a colocar a una nación en lo más alto de la clasificación. El resultado mantiene a este país como líder por noveno año consecutivo y permite conocer también qué posición ocupa Perú dentro del listado internacional.

ESTE ES EL RANKING DE LOS PAÍSES MÁS FELICES DEL MUNDO EN 2026

Anualmente, y desde hace casi 15 años aproximadamente, la ONU celebra el Día Internacional de la Felicidad, y en el marco de la conmemoración de una serie de efemérides que tienen como objetivo el de poder sensibilizar al público en general acerca de temas de gran interés, siendo dicha efemérides la que promueve precisamente el bienestar de las personas a través de una meta humana fundamental encontrada en más de 140 países clasificados por grupos de edad.

Cada territorio a nivel global presenta sus particularidades, pero para la elaboración del informe publicado los 20 de marzo, son tomadas en cuenta hasta 6 variables respecto al análisis correspondiente: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad, generosidad y percepción de la corrupción; que por cierto ha vuelto a situar a la misma nación nórdica en el primer lugar por novena ocasión consecutiva.

Según el Informe Mundial de la Felicidad basado en datos recogidos de encuesta a cargo de Gallup, y realizadas a personas viviendo en más de 140 escenarios distintos, este es el listado conformado por los 10 países más felices del mundo hacia el 2026:

1- Finlandia

2- Islandia

3- Dinamarca

4- Costa Rica

5- Suecia

¿APARECE PERÚ EN EL LISTADO DE LAS NACIONES CON MAYOR PROSPERIDAD?

De acuerdo con la información proporcionada por HelloSafe, Perú no figura dentro de los puestos de vanguardia ni en el Top 5 mundial ni en los primeros lugares de América Latina. Mientras que el podio regional es ocupado por Chile, Uruguay y Panamá, la nación peruana queda fuera de las menciones destacadas de este reporte, el cual prioriza no solo el PIB, sino también la reducción de la pobreza y la distribución equitativa de los recursos.

¿CUÁLES SON LOS CINCO PAÍSES QUE DOMINAN EL ESCENARIO GLOBAL?

La clasificación mundial es liderada por naciones que han sabido desarrollar economías potentes con estructuras sociales sólidas. Los puntajes más altos del planeta corresponden a:

Luxemburgo (86,20): Se corona como el líder absoluto gracias a su equilibrio entre baja desigualdad y altos ingresos.

Noruega (85,09): Destaca por la solidez de sus servicios y calidad de vida.

Irlanda (84,72): Sobresale por su elevado flujo económico por habitante.

Suiza (81,17): Se mantiene en la cima por su estabilidad estructural.

Catar (80,52): Logra entrar al grupo de honor gracias a su capacidad de ahorro y riqueza financiera.

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