Por Redacción EC

La felicidad de una población no depende únicamente de cómo se siente cada persona. Factores como la situación económica, las relaciones sociales, las condiciones de vida y la expectativa de longevidad también pueden influir en la percepción de bienestar de una sociedad. En ese contexto, cada año se presenta el Informe Mundial de la Felicidad, una evaluación que compara la situación de distintos países mediante indicadores vinculados con la calidad de vida. La edición de 2026 reúne información de más de 140 naciones y permite conocer cómo se posicionan frente a diversos aspectos relacionados con el bienestar de sus habitantes. Entre los criterios considerados figuran variables como el producto interno bruto por habitante, el respaldo social que reciben las personas, la esperanza de vida saludable, además de otros elementos utilizados para evaluar la percepción de satisfacción con la vida.

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