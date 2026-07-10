En América Latina, la competitividad empresarial continúa fortaleciéndose gracias a la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la expansión hacia nuevos mercados. No obstante, en los últimos años, la región enfrenta desafíos como la baja inversión en innovación, la informalidad, las brechas de infraestructura y las dificultades para acceder al financiamiento. En ese contexto, pese a ciertas dificultades, una reconocida fabrica de caramelos ha logrado consolidarse como líder mundial en estos dulces, produciendo millones de kilos al año para diversos países. Entre su portafolio de productos incluye chocolates, caramelos, galletas y agronegocios, categorías que se han consolidado entre las preferidas tanto de niños como de adultos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL MAYOR PRODUCTOR DE CARAMELOS DEL MUNDO CON PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA?

De acuerdo con el medio Diario Uno, Arcor pasó de ser una pequeña fábrica de caramelos ubicado en Argentina a convertirse en el mayor productor de golosinas del mundo. En la actualidad comercializa sus productos en más de 120 países y controla gran parte de su cadena productiva. En cuanto a sus inicios, se remontan a 1951, cuando Fulvio Salvador Pagani, junto con un grupo de emprendedores, fundó una pequeña fábrica de caramelos en Arroyito, provincia de Córdoba. Así, desde sus primeros años, la empresa apostó por la integración productiva, elaborando internamente sus principales insumos.

@iprofesionalok 🍬 De vender caramelos en un pueblo a crear un gigante global: la historia detrás del imperio industrial "Arcor", que nació en Córdoba y hoy produce millones de kilos de alimentos para más de 100 países. ¡Mirá el video para saber más! 🎥 #Arcor #Negocios #HistoriaEmpresarial #Argentina ♬ sonido original - iProfesional

Luego de varios años, exactamente en 1970, se dio un paso clave al incorporar la fabricación de envases, una estrategia que le permitió reducir costos y consolidarse como uno de los principales productores de papel y cartón corrugado de Argentina. Por ello, Arcor se logró posicionar como uno de los principales grupos alimenticios de Latinoamérica. Hoy, lidera las exportaciones de golosinas de Argentina, Chile y Perú, comercializa sus productos en más de 120 países y dispone de 47 plantas industriales, una infraestructura que respalda su crecimiento y expansión en los mercados internacionales.

¿QUÉ PAÍSES SON LOS MÁS RICOS DEL MUNDO, SEGÚN EL ÍNDICE GLOBAL DE PROSPERIDAD?

A través del Índice Global de Prosperidad de HelloSafe, se conoció que el ranking de los países más ricos del mundo está liderado por naciones del continente europeo, donde se concentran los niveles más altos de riqueza y bienestar. Así, en el primer lugar del listado se posicionó Luxemburgo, con 86.20 puntos, mientras que Noruega, con 85.09, e Irlanda, con 84.72, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuanto a los países nórdicos mantienen su solidez estructural, con Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) en séptimo y octavo lugar, impulsados por economías sólidas, avanzados sistemas de bienestar y altos niveles de desarrollo humano.

Más abajo se encuentra Emiratos Árabes Unidos (65.95), Finlandia(66.14) y San Marino (65.27). Por su parte, en Norteamérica destacan dos países: Estados Unidos (64.03) y Canadá (63.68), en las posiciones 18 y 19. Por último, en el otro extremo de Europa, Moldavia, Macedonia del Norte y Albania se ubican entre los últimos lugares del continente, con los puntajes más bajos del ranking. Es importante señalar que el informe se basa en indicadores como el PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa bruta de ahorro nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza, conforme comparte Traveler.