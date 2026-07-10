Por Redacción EC

En América Latina, la competitividad empresarial continúa fortaleciéndose gracias a la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la expansión hacia nuevos mercados. No obstante, en los últimos años, la región enfrenta desafíos como la baja inversión en innovación, la informalidad, las brechas de infraestructura y las dificultades para acceder al financiamiento. En ese contexto, pese a ciertas dificultades, una reconocida fabrica de caramelos ha logrado consolidarse como líder mundial en estos dulces, produciendo millones de kilos al año para diversos países. Entre su portafolio de productos incluye chocolates, caramelos, galletas y agronegocios, categorías que se han consolidado entre las preferidas tanto de niños como de adultos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.