Por Redacción EC

Aunque soltar una carcajada puede parecer un acto natural, esta respuesta involucra diversos mecanismos del cerebro. Durante años, investigadores de la psicología, la neurociencia y la conducta humana han analizado cómo surge la diversión y cuáles son los ingredientes que convierten una broma en algo capaz de provocar risa. Los estudios realizados apuntan a que factores como el elemento sorpresa, las circunstancias en las que se cuenta una historia y la posibilidad de sentirse identificado con ella pueden influir en la reacción del público. Una de las investigaciones más reconocidas en este campo estuvo a cargo del psicólogo británico Richard Wiseman, quien reunió una amplia colección de bromas compartidas por participantes de diferentes partes del mundo. Posteriormente, invitó a millones de internautas a evaluar las propuestas con el propósito de identificar aquella que generaba mayor diversión entre personas de distintas procedencias. Los resultados permitieron observar que las bromas basadas en experiencias familiares, pero rematadas con un giro inesperado, pueden despertar una respuesta más amplia sin necesitar conocimientos específicos de una cultura determinada.