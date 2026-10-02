Por Redacción EC

A lo largo de la historia, las sociedades han atribuido diferentes significados a las manos derecha e izquierda, creando asociaciones culturales que aún permanecen en distintos lugares del mundo. Mientras que la mano derecha fue vinculada durante mucho tiempo con conceptos como habilidad, orden y corrección, la izquierda llegó a relacionarse con ideas negativas o incluso con aquello considerado extraño y desfavorable. Estas creencias pudieron influir de alguna manera en la forma en que se percibe a las personas zurdas, aunque por sí solas no permiten explicar por qué la mayoría de la población utiliza preferentemente la mano derecha. Detrás de esta diferencia existiría un conjunto de factores mucho más amplio. La preferencia manual ha sido estudiada desde distintas disciplinas y las investigaciones apuntan a la participación de elementos biológicos, genéticos, evolutivos y ambientales. Por ello, la predominancia de los diestros no respondería simplemente a una mayor capacidad de la mano derecha, sino a un fenómeno complejo que se ha desarrollado durante miles de años. A continuación, conoce algunas de las principales teorías que buscan explicar por qué los diestros son mayoría en el mundo.