Hace más de una década, América TV empezaba a emitir el reality de competencia cuya propuesta se mantiene vigente, y hoy cuenta con participantes como Patricio Parodi. Precisamente, la expareja de Luciana Fuster es quien hacia fines de julio 2025, ha protagonizado un hecho polémico lanzando fuerte advertencia contra la producción de “Esto Es Guerra” (EEG) tras resta de puntos que lo terminó por descontrolar mientras sus compañeros intentaban calmarlo.

El airado reclamo del también streamer vía Kick, todavía sigue generando repercusión entre los fans de la “Nueva Generación” y propia prensa de espectáculos que se ha visto sorprendida con su actitud luego de cometer error puntual.

Durante edición de EEG emitida el 21 de julio, Patricio Parodi formó parte de un juego junto a Facundo González, y mientras se dirigía a tocar la campana para ganarlo, pateó una pelota en dirección a la posición del argentino, hecho que de inmediato fue protestado por Said Palao.

Tras esta situación, la producción decidió restarle 100 puntos a la “Nueva Generación” que capitanea la expareja de Luciana Fuster, iniciándose así la polémica en medio de fuertes reclamos referentes al costeo de terapias físicas derivadas de lesiones sufridas a lo largo de sus años como participante.

Esto último lo dijo Patricio Parodi luego de justificar reacción alegando que simplemente quiso desviar el balón para no tropezarse, manifestando así y de manera airada, que a él “no le regalan la plata”, por ejemplo, y “mi cuerpo no tiene precio” mientras entraba en dimes y diretes con ‘Mr. G’.

“Ok, Mister, entonces a la próxima me doblo el tobillo y le paso la factura de todas mis terapias”, expresó también muy enojado, y descontrolado sobre todo mientras se acercaba a la cámara como increpándole ello a no solo el relator deportivo, sino además el propio equipo de producción de EEG.

Días después de lo sucedido, “América Hoy” pudo obtener las declaraciones de un Patricio Parodi quien ahora calmado, y sin enfurecimiento de por medio, considera que todo “fue parte del show, de la adrenalina“.

“Es como un partido de fútbol, hay veces que los futbolistas le reclaman al árbitro y este da su voto y pone la tarjeta”, dijo a continuación el histórico competidor de EEG, y hoy capitán de la “Nueva Generación”, tratando de representar su actitud en base a analogía vinculada a dicho deporte.

Patricio Parodi no dudó tampoco en manifestar que “si hay cosas que no me parecen, las voy a sacar al fresco y al vivo también“, sin embargo, la reacción del 21 de julio, fue espontánea, y los reclamos como tal, no estuvieron dirigidos para alguien en particular.