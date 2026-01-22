Es un día agridulce para la comunidad de fans del anime. Hoy, 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció oficialmente sus nominaciones para la los Premios Oscar 2026, y las noticias no han sido las que muchos esperábamos puesto que ni “Demon Slayer: Infinity Castle” ni “Chainsaw-Man: arco de Reze” fueron nominados a Mejor película animada.

A pesar de las campañas masivas y el éxito técnico, las dos grandes apuestas del Shonen moderno han quedado fuera. Aquí te contamos todo lo que pasó.

El “muro” de la Academia: Demon Slayer y Chainsaw Man quedan fuera

A pesar de que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle” llegó con el respaldo de ser un fenómeno de taquilla global (recaudando más de 770 millones de dólares) y una calidad técnica visual de Ufotable que roza la perfección, no logró convencer a los votantes de la rama de animación.

Por su parte, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, producida por MAPPA, también se quedó en el camino. Aunque su estilo cinematográfico y su tono maduro parecían ideales para captar la atención de un jurado más serio, la Academia volvió a demostrar que el anime comercial tiene dificultades para entrar en su círculo íntimo, un espacio que históricamente solo parece abrirse con facilidad para Studio Ghibli.

¿Qué películas estuvieron nominadas a los Premios Oscar 2026 a Mejor animación?

1. Elio (Disney / Pixar)

Es la gran apuesta de Pixar para este año. La historia sigue a Elio Solís, un niño de 11 años con mucha imaginación que, por un error de comunicación intergaláctica, es transportado al “Comuniverso”, una organización de especies de todas las galaxias. Allí, los alienígenas lo confunden con el Embajador de la Tierra. Elio debe aprender a confiar en sí mismo mientras intenta representar a la humanidad ante un consejo de seres extravagantes.

2. KPop Demon Hunters (Sony Pictures Animation / Netflix)

Ambientada en la Corea del Sur moderna, esta película musical de acción narra las aventuras de un famosísimo grupo de chicas de K-Pop llamado Huntrix. Lo que sus fans no saben es que, entre conciertos y ensayos, las integrantes son secretamente cazadoras de demonios. La trama se complica cuando un grupo de chicos rival, los Saja Boys, resulta ser una banda de demonios reales que planean robar las almas de sus seguidores.

3. Zootopia 2 (Walt Disney Animation Studios)

La esperada secuela trae de vuelta a la coneja Judy Hopps y al zorro Nick Wilde. En esta ocasión, la pareja de policías se enfrenta a su caso más difícil cuando un misterioso reptil llamado Gary De’Snake llega a la ciudad, desafiando el orden establecido en la metrópolis mamífera. La película explora nuevas zonas de Zootopia y profundiza en la relación entre los dos protagonistas mientras intentan limpiar su reputación.

4. Arco (NEON)

Esta es la “joya indie” de la lista, dirigida por el francés Ugo Bienvenu. Arco es un niño de 10 años que vive en un futuro utópico y pacífico donde los humanos habitan en ciudades sobre las nubes. Por accidente, viaja en el tiempo hacia el pasado, aterrizando en el año 2075, un mundo en plena crisis ambiental y dominado por robots. Junto a una niña llamada Iris, Arco deberá encontrar la forma de volver a casa mientras intenta salvar el futuro de la Tierra.

5. Little Amélie or the Character of Rain (GKIDS)

Basada en la obra autobiográfica de Amélie Nothomb, esta película franco-belga ofrece una perspectiva única: la vida desde los ojos de una bebé de dos años hija de diplomáticos belgas en el Japón de los años 70. La historia narra su despertar a la consciencia, su obsesión con el agua y la lluvia, y su convicción inicial de que ella es una “divinidad” antes de descubrir la complejidad emocional y las tragedias del mundo adulto que la rodea.